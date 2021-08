Jeden Morgen sicher ans Ziel

Frische Brötchen, duftender Kaffee – und viele Worte des Dankes: Das jährliche Frühstück für die Sendenhorster Elternlotsen ist ein schöner Termin zum Ausklang der Sommerferien. Rudi Terberl, ehemaliger „Dorfsheriff“ und Verkehrssicherheitsberater, ist seit einigen Jahren im Ruhestand. Dem Lotsendienst fühlt er sich jedoch weiterhin verbunden, koordiniert die Dienste, nimmt Kontakt zu neuen Interessierten auf – und organisiert eben auch das Dankeschön-Frühstück für Aktive und Unterstützer, das gestern Morgen im Haus Siekmann stattfand.

„Ich mache an unserer Schule Werbung für den Lotsendienst und frage bei den Familien das Interesse ab – den Rest macht Rudi Terberl. Dafür ein großes Dankeschön“, sprach Christel Hille, Leiterin der KvG-Grundschule einige einleitende Worte. In denen sie auch die nicht vergaß, um die es an diesem Vormittag besonders ging: die vielen Elternlotsen, die in der Stadt seit 35 Jahren dafür sorgen, dass Schüler und Kita-Kinder sicher durch den Straßenverkehr an ihr Ziel kommen.

35 Jahre Elternlotsendienst

An drei Stellen im Stadtgebiet stehen sie allmorgendlich – an der Ecke Ententeich/Nordtor, am Schleiten/Im Kühl und an der Ecke Schluse/Südstraße –, „und das bei Wind und Wetter“, lobte Hille weiter. Auch die kurzfristigen Änderungen im vergangenen Jahr, als immer wieder zwischen Präsenz- und Distanzunterricht gewechselt werden musste, hätten die Ehrenamtler stets super mitgemacht.

Unterstützt werden die Eltern und Großeltern bei ihren Einsätzen von den Schülerlotsen der örtlichen Real- und der Gesamtschule. „Da wird früh Verantwortung übernommen“, so Hille.

Worte des Dankes seitens Rudi Terberl gingen auch an die Stadt, die das Frühstück gesponsert hatte und in Person von Claudia Hein vom Schulamt vertreten war, an die ebenfalls eingeladenen Bezirksbeamten Bodo Kowatz und Robert Kempe sowie an Werner Schweck, seit Mitte 2019 Geschäftsführer der Verkehrswacht des Kreises Warendorf. Der konnte berichten, dass es im Kreisgebiet rund 150 Eltern- und noch einmal etwa 100 Schülerlotsen gibt. „Sie alle setzen sich für die Allgemeinheit ein, ohne etwas zu fordern. Sie tun es ehrenamtlich, ohne Geld – bewundernswert“, sagte Schweck.