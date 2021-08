Auf der „100-Schlösser-Route“ gibt es viel zu sehen. Das findet auch der ADFC-Tourenführer Thomes Achterfeld aus Düsseldorf, der einige Abschnitte geradelt ist. Und das mit einem Fahrrad ohne Motor – jeweils vom Bahnhof in Capelle aus.Auch Sendenhorst und Albersloh hat der Radler angesteuert.

Der Düsseldorfer ADFC-Tourenführer Thomas Achterfeld radelt durch die Bauerschaft Storp. Dort erklärt er, welche Informationen am Knotenpunkt 9 zu finden sind. Er lobt die Sitzgelegenheit, die Familie Buhne errichtet hat, und die Infos zum Radnetz.

Morgens steigt er in Düsseldorf in den Zug. Das Rad hat er dabei. In