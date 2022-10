Jetzt gibt es auch frische Eier

Die Zahl der Menschen, die die Lebensmittelversorgung durch die Tafel in Anspruch nehmen (müssen), steigt weiter. Derzeit sind mehr als 200 Menschen betroffen, berichtet das Team. Für sie gibt es dienstags jetzt auch frische Eier, die die Bürgerstiftung spendiert.

Das Team der Tafel und Vertreter der Bürgerstiftung freuen sich darüber, dass es in der Ausgabestelle nun jeden Dienstag auch frische Eier gibt. Die Bürgerstiftung finanziert das.

Diesmal gibt es frische Kräuter und jede Menge Äpfel – schließlich ist gerade Apfelzeit. Und auch sonst ist viel Frisches im Angebot, vor allem Gemüse. Die Sendenhorster Ausgabestelle der Tafel öffnet an diesem Dienstagnachmittag zwar erst in 45 Minuten, aber vor der Tür warten bereits einige Menschen. Drinnen wird schon kräftig gearbeitet, denn vieles muss vorsortiert und in die Regale geräumt werden. Dienstags ist stets viel zu tun.