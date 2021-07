Jetzt ist mehr Zeit zum Lesen

30 Jahre lang hat Gabriele Schlüter die Bücherei St. Martin ehrenamtlich geleitet. In dieser Zeit hat sie den ständigen Wandel entscheidend mitgestaltet – von „Zugangsbuch“ bis zur modernen Software. Auch das Leseverhalten der „Kundschaft“ hat sich gewandelt.

Diese Aussage klingt von einer Frau, für die Bücher in einem Großteil ihres Lebens ein ständiger Begleiter waren, erstaunlich. „Jetzt habe ich mehr Zeit zum Lesen“, sagt Gabriele Schlüter, die 30 Jahre lang die Bücherei St. Martin – so heißt das heute – geleitet hat. Selbst unglaublich viel gelesen habe sie nicht, blickt die Sendenhorsterin zurück. Für die Schule natürlich schon – sie war bis vor neun Jahren Lehrerin – und Rezensionen für die Bücherei. Aber: „Wir haben in jedem Jahr rund 700 Meter Medien inventarisiert.“