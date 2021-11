Jetzt sind die Kinder und Jugendliche gefragt

Unter dem Motto: „Mitmachen, mitwirken und Zukunft gestalten“ führen die Stadt und das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf in Kooperation mit dem Jugendwerk Sendenhorst derzeit eine digitale Befragung durch, die sich an alle Kinder und Jugendlichen in Sendenhorst und Albersloh im Alter von zehn bis 21 Jahren richtet.

Unter dem Motto: „Mitmachen, mitwirken und Zukunft gestalten“ führen die Stadt und das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf in Kooperation mit dem Jugendwerk Sendenhorst derzeit eine digitale Befragung durch, die sich an alle Kinder und Jugendlichen in Sendenhorst und Albersloh im Alter von zehn bis 21 Jahren richtet. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Die Aktion ist Teil der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt. „Wir möchten ein Gespür dafür bekommen, wie Kinder und Jugendliche ihre Stadt nutzen und herausfinden, wie sie sich diese in Zukunft vorstellen“, erklärt Bürgermeisterin Katrin Reuscher.

Mit den Ergebnissen sollen die Angebote der Stadt bedarfsgerechter an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche angepasst werden. Der Fragebogen ist „bedienerfreundlich“ mit Auswahlantworten gestaltet, die zum größten Teil lediglich angeklickt werden müssen und umfasst folgende Themengebiete: Freizeitangebote, Treffpunkte, Sicherheit, Klimaschutz, Einkaufsmöglichkeiten, Verkehr, Beteiligung und Wohlbefinden.

Mitmachen und die Stadt gestalten

Nach Auswertung der Fragebogenaktion, die noch bis zum 30. November dauert, sollen die Ideen in den Prozess „Kinder.Jugend.Stadt.Ideen“ einfließen und werden anschließend im Rahmen der „Kinder.Jugend.Werk.Stadt“ diskutiert.

„Kinder.Jugend.Stadt.­Ideen“ ist ein kooperatives Verfahren, das mit Hilfe verschiedener Dialogformate die Kinder und Jugendlichen der Stadt Sendenhorst beteiligt. Am 14. Januar werden alle Ergebnisse in der „Kinder.Jugend.Werk.Stadt“, einer öffentlichen Beteiligungsveranstaltung für Kinder und Jugendliche, präsentiert, weiterentwickelt, und es werden konkrete Schritte zur Umsetzung der Ideen überlegt.

„Auf los geht’s los. Die Stadt Sendenhorst freut sich über eine möglichst starke Beteiligung und ist gespannt auf die vielfältigen Ideen und Anregungen“, erklärt Bürgermeisterin Katrin Reuscher:

Ab sofort ist über folgende Kanäle eine Beteiligung an der Umfrage möglich:

Per Link oder QR-Code auf der Homepage der Stadt Sendenhorst und der Homepage des Jugendwerkes Sendenhorst (https://www.kreis-warendorf.de/grafstat/formulare/jugendbeteiligung2021/index.htm).

Darüber hinaus erhalten in der folgenden Woche alle Kinder und Jugendlichen persönlich Post von der Stadt. Die Briefe enthalten einem begleitenden und erklärenden Elternbrief sowie einen Flyer mit QR-Code, so dass komfortabel direkt per Smartphone mit der Beantwortung der Fragen gestartet werden kann.

Unter allen Teilnehmenden werden fünf Kinogutscheine verlost, kündigt die Stadt an-