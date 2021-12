In den Gottesdiensten und auch in Familien ist sie ein fester Bestandteil des Heiligen Abends: Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Der Sendenhorster Josef Strohbücker hat sie ins Plattdeutsche übersetzt:

Vandage is in Bethlehem jue Heiland gebuorn, de Messias. Ji find dat Kind in´n Stall, in Windeln inwickelt un in´ne Krippe liggen.

Dat was to de Tied, as Kaiser Augustus den Befiähl harutgaff, datt alle Inwüohners van´t römischke Riek, sick in´ne Stüerliste inschriewen laoten söll´n.

Düsse Aort Inschriewen was wat Niees un was maakt, äs Cyrenius Verwaolter in Syrien was. Un alle Lüde gongen hen, üm sich inschriewen to laoten. Jedereen in siene Heimatstadt.

Auk Josef ut Galiäa mäck sick up´n Patt von de Stadt Nazareth hen nao de Davidstadt Bethlehem in Judäa. He stammede ut David sin Huus un sine Familge.

He wull sick do inschriewen laoten, tosammen met Maria, de em anvertruut wör un de in Huopnung was. As se ankuemen wassen, dao kamm Maria iähre schwaore Stunn un se kreeg iähr´n Suon. Se wickelde em in Windeln un lagg em inne Krippe, wieldat in de Hiärbiärge kien Platz för iähr was.

In de sölwige Giëgend wassen nachts Schaipers up´n Feld un höden iähr Veeh. Up eemaol stonn een´n van Guod sine Engel vüör iähr. Und Nacht was heel lecht. De Schaipers verschruoken sick hell up. De Engel aower sagg to iähr: Siet män nicht bange. Ick breng ju´ne graute Freide, för ju un för alle Mensken. Vandage is in Bethlehem jue Heiland gebuorn, de Messias. Un dütt sall ju äs Teeken helpen: Ji find dat Kind in´n Stall, in Windeln inwickelt un in´ne Krippe liggen.

Un met eens wassen bi denn Engel auk no vielmähr Engel. Ne heele Riege. De luoweden Guod un wörn an´t singen: Ähre si Guod in de Höh un Friär in de Wiält bi alle Mensken, de gueden Willen häbbt.

As de Engel se verlaoten harn un in´n Hiërmel trügge wassen, sagen de Scheipers een to den annern: Kuemt, wi gaoht nao Bethlehem, dat wi us dat bekiekt, wat de Härr us düer denn Engel hätt bestellen laoten.

Un so gau äs se konnen, sin se henlaupen. Un häbbt Maria un Josef un dat Kind funnen, dat in de Krippe lagg. Se vertellden nu, wat iähr de Engel üöwer dat Kind säggt wuorn was.

Un alle de höärden, wünnerten sick üöwer dat, wat de Schaipers iähr vertelden.

Maria aower konn alle düsse Wörder nich vergiäten un lött se sick ümmer wier düört Hiärt gaohn.

De Schaipers gongen trügg to iähr Veeh un luoweden Guod för all´s wat se haort un saihn harn. Dat was alles jüst so wiäsen, äs de Engel iähr dat ansäggt har.



Frohe Wiehnachten