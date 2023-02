Jubel in der Dreifachhalle

In der Sporthalle „Zur Hohen Ward“ herrscht ausgelassene Stimmung. Eine Eventfirma hat riesige Sportgeräte aufgebaut - oder besser aufgeblasen. Sehr zur Freude der Kinder der Ludgerus-Grundschule in Albersloh

„4b, 4b, 4b …“ feuern die Viertklässler ihre Mitschüler an. Kein bisschen leiser sind die Kinder der Parallelklasse. „4a, 4a, 4a …“, hört man aus deren Reihen. Vom Kletter-Rutschgerät, über die Basketballwand bis hin zum Menschenkicker wird bespielt was Laune macht.

„Beim Sponsorenlauf im Oktober 2021 waren unsere Kinder so fleißig, dass sogar noch Geld übrig geblieben ist“, lobt Schulleiterin Annette Stüer den Ehrgeiz, den die Schüler dafür aufgebracht hatten, das Zirkusprojekt im März 2022 mitzufinanzieren. „Alexandra Thelen, Lehrerin an der Ludgerus-Schule, hatte die Idee zu dem heutigen Sportevent“, blickt die Schulleiterin zurück auf durch Corona-Beschränkungen eingebüßten Sportunterricht, der zumindest in Teilen kompensiert werden sollte. „Auch durch die Belegung unserer Turnhalle kann derzeit Sportunterricht nur stark eingekürzt stattfinden“, bedauert sie. Umso mehr freut sich die Schulleiterin über jubelnde Kinder, denen es augen- und ohrenscheinlich großes Vergnügen bereitet, sich an den riesigen Geräten auszutoben.

„Dabei spielt der sportlich faire Wettbewerbsgedanke eine Rolle“, erklärt Stüer, die erklärt, dass die Klassen statt Punkten Bälle sammeln. „Aber es geht nicht darum, einen einzelnen Sieger zu ermitteln – wie viele Bälle hat unsere Schule insgesamt gesammelt?“, sei die Frage, die das Gemeinschaftsgefühl weiter stärken solle. „Allerdings wird es für eine Klasse außerdem einen Fairness-Preis geben“, verrät die Schulleiterin vorab. Schaut man sich in der Halle um, dürfte die Preiszuteilung schwerfallen – foulen scheint tabu. „Ein großes Dankeschön an den Förderverein“, möchte die Schulleiterin noch loswerden. Der Förderverein hatte das Geld aus dem Sponsorenlauf für das Sportevent zur Verfügung gestellt.

Annette Stüer freut sich für die Kinder der Ludgerus-Schule. Foto: Christiane Husmann

„Schön, dass wir das Event in der Dreifachhalle unabhängig vom Wetter anbieten können“, freut sich Annette Stüer, die die Kinder gerne in Bewegung sieht. „Das macht richtig viel Spaß“, findet Schülerin Alexandra Witt auf Anfrage. „Ja, riesig viel Spaß“, ruft ein anderer Schüler, bevor er zum Menschenkicker rennt, um die „Schießbude“ vor Toren zu bewahren.