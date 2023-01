Jules Schelvis – ein Überlebender von Sobibor

Sendenhorst

Der Verein „Woche der Brüderlichkeit in Sendenhorst“ lädt zu einer Einführung und einem anschließenden Ausstellungsbesuch in die Aula der Realschule St. Martin ein. Dort stehen die deutschen Vernichtungslager der „Aktion Reinhardt“ im Mittelpunkt, insbesondere auch das in Sobibor.