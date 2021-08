Junge Frau in der Innenstadt bedroht

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau in der Sendenhorster Innenstadt mit einem Taschenmesser bedroht hat.

Eine 18-Jährige ist am Sonntagmorgen gegen 3.55 Uhr von einem Unbekannten bedroht worden. Die junge Frau war in der Nähe einer Bankfiliale an der Kirchstraße unterwegs, als ein Mann auf sie zukam. Dieser hielt ein Taschenmesser in der Hand und bedrohte die Sendenhorsterin verbal. Die 18-Jährige ging daraufhin weiter, der Mann folgte ihr nicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit einem beigefarbenen Kapuzenpulli, einem weißen T-Shirt und einer beige oder grünen Hose bekleidet. Die Polizei nimmt Hinweisen zu dem Unbekannten unter 0 23 82 / 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.