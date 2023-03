Kein Stein bleibt auf dem anderen

Die Landesstraße 586 wird in der Sendenhorster Ortsdurchfahrt komplett saniert – inklusive Wasser- und Abwasserleitungen. Die Straße wird deshalb ab Mai für elf Monate abschnittsweise gesperrt.

Manche Abwasseranschlüsse enden im Nichts. Das wundert aus heutiger Sicht auch nicht besonders, stammt der Abwasserkanal in Ost- und Kirchstraße doch aus dem Jahr 1948. Und auch der Straßenbelag selbst ist in einem Zustand, der manchen Radfahrer zum Ausweichen zwingt und Autos schon mal ordentlich durchschüttelt. „Der Asphaltaufbau wird einer Landesstraße nicht mehr gerecht“, sprach Hermann Himmelmann vom Sendenhorster Planungsbüro Gnegel am Dienstagabend im Kommunalforum sein Urteil.