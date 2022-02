Werner Hippel erinnert sich an seine Kindheit im Sendenhorster Krankenhaus

Mit fünf Jahren erkrankte Werner Hippel an Knochentuberkulose. Sein Leben stand auf der Kippe. Er kam ins St.-Josef-Stift, das damals ein Spezialkrankenhaus für Knochen-, Gelenk- und Drüsentuberkulose war. Jetzt schildert er, wie das damals so war im Krankenhaus.

Der seltene Besuch der Eltern war ein Highlight für den jungen Werner Sippel im Krankenhaus, der seinen Eltern per Postkarte schrieb. dass sie ihn abholten können. „Ihrem Werner geht es wieder gut“, schrieb der Arzt an die Familie.

Manchmal sieht man im Leben Dinge, die einen sofort an seine eigene Kindheit erinnern. So war es auch bei Werner Hippel im sauerländischen Letmathe-Oestrich, der kürzlich rein zufällig den Fernsehbeitrag zum Abschied der Ordensschwestern aus dem St.-Josef-Stift sah. Und da wurden bei ihm sofort alle Erinnerungen wieder wach: seine Zeit im Sendenhorster St.-Josef-Stift von 1948 bis 1951, als er mit Knochentuberkulose zeitweilig um sein Leben kämpfte. Und die hat er aufgeschrieben.

Werner Hippel war damals im Grundschulalter, seine Eltern waren gefühlt eine Weltreise entfernt: Ohne öffentliche Verkehrsmittel und eigenes Auto konnten sie ihn in Sendenhorst nur zu besonderen Gelegenheiten besuchen. Telefon hatte die Familie nicht. Dass sich Werner Hippel dennoch umsorgt und wohl fühlen konnte, daran hatten die Ordensschwestern maßgeblichen Anteil: „Die Versorgung der Kinder durch die Ordensschwestern ist unbeschreiblich. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, es für die Kinder so angenehm wie möglich zu machen. Sie haben uns dermaßen umsorgt – das gibt es heute gar nicht mehr.“

Großes Lob für die Ordensschwestern

Mit fünf Jahren erkrankte Werner Hippel an Knochentuberkulose. „Ich lag erst ein halbes Jahr mit einem Gipsbein zu Hause und kam dann ins Letmather Krankenhaus. Ein Arzt stellte dann den Kontakt nach Sendenhorst her.“ Das St.-Josef-Stift nannte sich damals „Spezialkrankenhaus für Knochen-, Gelenk- und Drüsentuberkulose“. Von weither kamen die Patienten zur Behandlung und blieben oft Monate und Jahre. „Es gab damals keine Antibiotika, beziehungsweise die Alliierten stellten sie nicht bereit“, weiß Werner Hippel aus Erzählungen. So musste die Krankheit mit Liegekuren an der frischen Luft auskuriert werden. Die Eiterherde wurden punktiert und mit Quecksilberinjektionen behandelt.

Kein Telefon und ohne Auto nur selten Besuch

Da Besuche äußerst selten und Telefonieren gar nicht möglich waren, hielten die Ordensschwestern Kontakt zur Familie. In wunderschön geschwungener Handschrift gab Schwester Blesilla im Oktober 1948 einen Krankenbericht, in dem es unter anderem heißt: „Sie werden sicher schon mit Sehnsucht auf Post gewartet haben. Dem Kleinen geht es gut, er ist munter und vergnügt. zwei Mal ist er punktiert am Knie. Es ist ja gut, dass der Eiter herauskommt. Liegen muss er noch lange. Der Appetit ist sehr gut. Wenn Sie bei Gelegenheit für den Kleinen Bettschuhe besorgen können, wären wir Ihnen sehr dankbar. Zumal, wo es jetzt zum Winter geht. Im voraus für Ihre Bemühungen recht herzlichen Dank. Es grüßt Sie Ihre ergebene Schwester Blesilla.“

Doch Werner Hippels Zustand verschlechterte sich danach. Zeitweilig ging es ihm so schlecht, dass er in ein separates Zimmer mit Kruzifix und Kerze verlegt wurde. Nicht alle Kinder verließen dieses lebend. Doch Werner Hippel schaffte es. Allein die Fürsorge und Pflege der Ordensschwestern und die damals noch begrenzten Möglichkeiten der Medizin hielten ihn am Leben.

Ostern 1949 wurde Werner Hippel in die „Staatlich anerkannte private Volksschule der Heilstätte Sendenhorst“ eingeschult. In den beiden ersten Schuljahren erhielt er bei „Fräulein Becker“ wöchentlich sechs Unterrichtsstunden, im dritten Jahr waren es 14. Höhepunkte waren die seltenen Besuche von zu Hause, für die einiges Improvisationstalent nötig war.

Werner Hippel erinnert sich: „Bei unserem Metzger lieh man sich einen ,Goliath‘. Meine Eltern haben mit unserem Ortsbürgermeister gesprochen. Der wiederum besorgte bei der damaligen Britischen Ortskommandantur Bezugsscheine für Benzin. Das war seinerzeit nicht so einfach.“ Gefahren wurde der Wagen von einem befreundeten Kfz-Meister, der ebenfalls seine Familie auf die Fahrt mitnahm. Die Frauen durften mit in der Fahrerkabine sitzen, sechs weitere Familienmitglieder saßen auf Bierzeltbänken auf der Ladefläche des Kleintransporters. Mit Akkordeon und Gitarre ging es auf der damaligen Bundesstraße 54 in Richtung Sendenhorst. Die Autobahn gab es noch nicht.

Das erste Erdbeereis des Lebens

Sendenhorst verbindet sich für Werner Hippel mit prägenden Erlebnissen, mit Heimweh, aber auch mit Respekt davor, wie die Ordensschwestern sich um das Wohl der kleinen Patienten bemühten. So genoss er das erste Erdbeereis seines Lebens im St.-Josef-Stift: Die hauseigene Gärtnerei hatte die süßen Früchte auf den Feldern hinter dem Krankenhaus angebaut, und die Küche machte Eis daraus. Im Nachhinein wundert sich Werner Hippel auch über die Freiheiten, die es für ihn als Neunjährigen gab. Nach der Währungsreform 1948 schickte ihm seine Mutter mit der Post einen Ein-DM-Schein. Werner Hippel durfte alleine ins Städtchen gehen und kaufte sich Schnürsenkel und ein Eis für zehn Pfennige.

Die Zeit im Stift neigte sich für Werner Hippel dem Ende entgegen, als er 1951 das ersehnte Antibiotikum „Streptomyzin“ erhielt. Die Vereiterungen heilten ab. Das Knie konnte sogar vor der Versteifung gerettet werden, aber die Narben von den vielen Punktionen blieben.

Post aus Sendenhorst zur Kommunion

Mit einer Lederbeinschiene wurde Werner Hippel schließlich nach Hause entlassen. Ein Jahr später erhielt er noch einmal Post aus Sendenhorst: Schwester Inginola gratulierte ihm im Namen ihrer Mitschwestern, der Kinder und Angestellten von der Station im Erdgeschoss zur Ersten Heiligen Kommunion.

Eigentlich wäre Werner Hippel im St.-Josef-Stift zur Erstkommunion gegangen, aber es war der Wunsch seiner Mutter, dass er dies ein Jahr später 1952 in der Heimatkirche nachholt. Die Ordensschwestern hatten es nicht vergessen.