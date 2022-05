Keine Angst im Zahnarztstuhl

Dr. Rainer-Maria Deppe sagt seit mittlerweile 35 Jahren Karies und Co den Kampf an. Im Januar 2022 übernahm Zahnärztin Tina Lerz die Praxis an der Sendenhorster Straße. Sie möchte die Arbeit von Dr. Deppe fortsetzen und Prophylaxe schon von Kindesbeinen an fördern.

Dr. Rainer-Maria Deppe sagt seit mittlerweile 35 Jahren Karies und Co den Kampf an. Im Januar 2022 übernahm Zahnärztin Tina Lerz die Praxis an der Sendenhorster Straße. „Ich arbeite jetzt als angestellter Zahnarzt“, sagt Dr. Deppe, der sich von der Übergabe ein bisschen mehr Freizeit erhofft. „Ich mache aber die nächsten Jahre gerne noch weiter“, so der 64-Jährige. Wohl ein Indiz dafür, dass der Albersloher seinen Beruf nach wie vor sehr liebt.

„Ich möchte mich auf diesem Wege einmal ganz herzlich bei allen Patienten der letzten 35 Jahre für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und jahrzehntelange Treue bedanken“, ist es Dr. Deppe wichtig seinen Dank auszusprechen. Und Tina Lerz ist es ebenso wichtig, noch einmal alle Patienten in der Zahnarztpraxis Lerz willkommen zu heißen. „Ich freue mich sehr, die Patienten mit dem bereits bekannten Team versorgen zu dürfen.“ Die Zahnärzte heben hervor, „dass gute qualifizierte zahnärztliche Tätigkeit ohne ein hoch qualifiziertes und engagiertes Team nicht möglich ist“.

Gutes Team sichert Qualität

Alle Mitarbeiterinnen seien immer mit Herzblut und vollem Einsatz bei der Bewältigung des Praxisalltags mit den verschiedenen anspruchsvollen Tätigkeiten dabei. „Auch für sie steht das Wohlergehen der Patienten immer im Mittelpunkt – es ist eine Freude, mit diesem Team arbeiten zu dürfen“, sind sich die Ärzte einig.

Warum wird man ausgerechnet Zahnarzt, mag sich manch einer fragen, dem sich beim Gedanken an Bohrer, Spritze und Zahnabdruck die Nackenhaare aufstellen. Tina Lerz hat Antworten. „Seit meinem neunten Lebensjahr interessiere ich mich für alles, was mit Zahnmedizin zu tun hat.“ Die 35-Jährige sagt: „Ich bin hier Patientin, seitdem ich Zähne habe.“ Angst vor einer Behandlung habe sie nie gehabt. „Ich habe mich hier schon immer wohl gefühlt.“ Da war es wohl nur logisch, dass sie ihr Schulpraktikum bei Dr. Deppe und seinem Team absolvieren wollte. „Das hat mir so gut gefallen, dass ich unbedingt Zahnmedizin studieren wollte.“

Nach einigen Wartesemestern startete die gebürtige Albersloherin durch. „Das ist ein wirklich sehr anspruchsvolles Studium“, erinnert sie sich nicht nur an Herausforderungen aus der Theorie. „Man darf dabei keine zwei linken Hände haben.“ Ihre gesamte Familie habe sie immer in jeglicher Hinsicht unterstützt und so einen großen Anteil an der erfolgreichen Bewältigung des Zahnmedizinstudiums gehabt.

Auf dem langen Weg zur Zahnärztin habe sie auch im Zahnlabor Lütteke-Dahlinghaus in Albersloh Station gemacht. „Bei Peter und Andrea habe ich sehr viel gelernt und ebenfalls große Unterstützung erhalten“, lobt sie und möchte sich dafür bedanken.

Auch Dr. Rainer-Maria Deppe erzählt von seinem beruflichen Werdegang: „Nach der Realschule habe ich als Kommunalbeamter im Mittleren Dienst gearbeitet.“ Schnell habe er gemerkt, dass die Arbeit am Schreibtisch nicht die seine sei. „Ich wollte etwas Medizinisches-technisches erlernen und in jedem Fall für Menschen tätig sein“, so der Zahnarzt, der sein Abitur nachholte und erfolgreich das Studium begann. Und das, obwohl er einräumt: „Als Kind hatte ich Angst vorm Zahnarzt.“

Schwerpunkt Prophylaxe

„Wir setzen ganz klar auf Prophylaxe“, sind sich die beiden Zahnärzte einig. Ob in Kindergärten oder Schulen – „heute setzt man auf frühzeitige und spielerische Aufklärung“. So erführen die Kinder was wichtig ist, um Karies zu vermeiden und welche Lebensmittel zahnfreundlich sind. „Die Kinder machen das toll mit und lernen schnell“, erzählt Dr. Deppe aus seiner Präventionsarbeit. „Fissurenversiegelungen, frühzeitige Aufklärung im Kindesalter, professionelle Zahnreinigung und die damit verbundenen kontinuierlichen Zahnarztbesuche beugen Karies vor“, wissen die Zahnärzte.

Und wenn es doch zum Loch im Zahn kommt? „Heute braucht man keine Angst mehr vor Schmerzen zu haben“, möchten die Zahnärzte beruhigen. „Bei wem die Angst trotz Angebots einer lokalen Betäubung, gutem Zureden und einer optionalen Lachgasbehandlung zu groß ist, den überweisen wir an die Zahnchirurgie.“ Eine Sedierung oder Vollnarkose sei dann durchaus üblich. „Konservierende Therapien, hochästhetische Prothetik, Parodontisbehandlungen, Implantatversorgungen, Schienentherapien, Alignerbehandlungen, Bleaching“, nennen die Zahnärzte weitere Behandlungsmethoden, die neben der Prophylaxe zum Praxisalltag gehörten.

Völlig entspannt sitzt Tom im Zahnarztstuhl. Er ist der sechs Monate alte Sohn von Tina Lerz. „Es ist gut, wenn Mütter und Väter ihre Kinder einfach mal mit zum Zahnarzt nehmen“, sagt die Zahnärztin. „Ohne Behandlung nur mal die Zähne zählen“, sei beispielsweise eine gute Möglichkeit, den Zahnarztbesuch als etwas ganz normales zu vermitteln. „Natürlich darf auch eine kleine Belohnung nicht fehlen, die sich die Kinder nach dem Zahnarztbesuch aussuchen dürfen“, betont Tina Lerz.

Tom wird wahrscheinlich keine Angst vor Zahnbehandlungen entwickeln. Mama Tina, deren Familie, Dr. Deppe und das ganze Praxisteam sorgen dafür, dass sich der kleine Mann zwischen Bohrern, Spritzen und anderen Zahnarztutensilien so richtig wohl und entspannt fühlen kann.