Keine Planungen für Albersloher Ortsumgehung

Sichtbar tut sich wenig bis nichts. Und offiziell berichtet wurde auch schon länger nichts mehr über den Stand der Planungen für die Albersloher Ortsumgehung. Und so mehren sich im Dorf die Meinungen, ob es nicht vielleicht eine vernünftige Idee sein könnte, kein weiteres Geld in die Planung der Straße zu investieren, von der niemand weiß, ob sie jemals kommt, und wenn ja, wann. Sinnvoller könnte es sein, dieses Geld in Projekte zu stecken, die ja in absehbarer Zeit umgesetzt werden, wie die Wiederbelebung der WLE-Trasse inklusive der auch finanziell aufwendigen Haltepunkte in Sendenhorst und Albersloh.

