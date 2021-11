KG steht in den Startlöchern

Sendenhorst/Albersloh

Die Termine stehen fest, am Programm wird aber noch gefeilt. Die KG „Schön wär’s“ freut sich auf den Start in die närrische Jahreszeit. Der Auftakt findet am 12. November (Samstag) in der Albersloher Wersehalle statt. Weitere Teilnehmer für den Rosenmontagszug werden noch gesucht.

Von Josef Thesing