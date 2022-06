Kinder sollen gefördert werden

In den ersten drei Ferienwochen findet ein zusätzliches Ferienbetreuungsprogramm für Grundschulkinder in Sendenhorst statt. Die Kinder sollen dort auch in ihrer sprachlichen und sozialen Kompetenz gefördert werden. Es gibt noch freie Plätze.

Ein zusätzliches Ferienbetreuungsprogramm mit Qualifizierungsanteil für Grundschulkinder bietet die Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems, im Auftrag der Stadt Sendenhorst in den ersten drei Wochen der Sommerferien an. Das teilt die Stadtverwaltung mit

MEHR ZUM THEMA Kulturbetrieb hat nicht unter Corona-Lockdown gelitten Muko bedankt sich mit Ferienangeboten

Das Angebot findet im Zeitraum vom 27. Juni bis bis zum 15. Juli montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr in der Kardinal-von-Galen-Schule statt und richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier der Kardinal-von-Galen-Schule und der Ludgerus-Schule. Die Kosten für das Ferienförderprogramm belaufen sich auf 30 Euro pro Woche inklusive Mittagessen. „Gegebenenfalls können Gelder über das Bildungs- und Teilhabe-Paket in Anspruch genommen werden“, schreibt die Stadtverwaltung.

Förderung und Spielphasen

Die Kinder würden von qualifiziertem pädagogischen Personal sowie Unterstützungskräften in den Bereichen soziale Kompetenzen und Sprache gefördert und betreut. Die soziale Teilhabe in der Gemeinschaft solle begleitet und der Erwerb von Grundkompetenzen und Sprache solle unterstützt werden.

Dabei werde an den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen der Kinder angesetzt. Neben der individuellen Förderung seien ebenfalls großzügige Freispielphasen eingeplant.

Derzeit sind bereits 19 Kinder aus Sendenhorst und Albersloh zu dem Programm angemeldet. Eltern, die ebenfalls noch Interesse an der Teilnahme ihrer Kinder an dem Angebot haben, können sich bei der Schul- oder OGS-Leitung ihrer jeweiligen Grundschule melden, so die Stadtverwaltung.