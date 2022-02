Kirchengemeinde hat viele Pläne

Die katholische Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus ist, bezogen auf die Zahl der Mitglieder, auch im vergangenen Jahr kleiner geworden. 79 Menschen sind aus der Gemeinschaft ausgetreten. Ein Neueintritt ist in der aktuellen Statistik der Gemeinde nicht vermerkt. Zudem wurden 69 Gemeindemitglieder in St. Martin und 25 in St. Ludgerus beerdigt. Die Statistik weist 8197 Gemeindemitglieder aus – Stand Februar 2021. Zum Vergleich: Zwei Jahre zuvor, im Jahr 2019, gehörten der Gemeinde noch 8402 Mitglieder an.

