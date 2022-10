Kirchenmusiker verlässt St. Martinus und Ludgerus

Seit 2010 sind sie in Sendenhorst, zum 1. April gehen sie. Der Kirchenmusiker Winfried Lichtscheidel und seine Frau Agata verlassen die Gemeinde St. Martinus und Ludgerus. In Landsberg am Lech tritt Winfried Lichtscheidel eine neue Stelle an.

Der langjährige Kirchenmusiker der Gemeinde St. Martinus und Ludgerus, Winfried Lichtscheidel, wird Sendenhorst zum 1. April kommenden Jahres verlassen. Das teilt die Kirchengemeinde auf ihrer Homepage mit.

Lichtscheidel habe sich auf die Dekanatskirchenmusikerstelle der Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt in Landsberg am Lech – bei Augsburg gelegen – beworben. Diese Stelle werde er am 1. April 2023 antreten.

Bevor sich die Gemeinde Ende März auf gebührende Weise bei Lichtscheidel und dessen Ehefrau Agata verabschieden werde, möchte sie bereits jetzt für den Einsatz danken. Auch Agata Lichtscheidel habe immer wieder gesanglich und an der Orgel musikalisch in der Pfarrei mitgewirkt.

„Orgelspiel auf höchstem Niveau, inspirierende Improvisationen und Liedvorspiele, begeisternde Orgelkonzerte – mit oder ohne Soloinstrument –, Konzerte des Kirchenchores, Mitgestaltung von Gottesdiensten seitens des Kirchenchores St. Martin, des Chores ‚Saitenwind‘ und des Kinderchores und Weiteres mehr: All das habe der Kirchenmusiker initiiert und durchgeführt“, schreibt die Gemeinde.

Der in Friedrichshafen am Bodensee geborene Organist ist seit 2010 in Sendenhorsttätig und Leiter der Konzertreihe „Sendenhorster Orgelherbst, die diesmal wegen der sanierungsbedingten Schließung von St. Martin nicht an der Woehl-Orgel sondern in Albersloh stattfindet. Lichtscheidel spielte mehrere – ausgezeichnete – CDs an der Woehl-Orgel ein.