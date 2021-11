Kita Kohkamp in Albersloh am „Tiefpunkt“

In der Kita Kohkamp ist in den vergangenen Monaten vieles nicht rund gelaufen, vor allem personell. Das hat der Geschäftsführer der Outlaw gGmbH im Fachausschuss eingeräumt. Auch das Jugendamt des Kreises ist eingeschaltet und will den Weg zurück zur Kita-Normalität begleiten.

Die Kita Kohkamp am Rande des neuen Baugebiets in Albersloh hat in diesen Wochen und Monaten viele Probleme zu bewältigen, die vor allem mit der personellen Struktur zu tun haben.

Dass der Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport hinter verschlossenen Türen tagt, kommt so gut wie nie vor. Am Donnerstagabend allerdings nahmen sich Politik und Verwaltung in der Wersehalle 45 Minuten Zeit, um sich im vorgeschalteten nicht öffentlichen Teil der Sitzung erklären zu lassen, was an der Kita Kohkamp in den vergangenen Monaten alles schiefgelaufen ist und immer noch nicht rund läuft. Anschließend nahmen im öffentlichen Teil der Sitzung Dr. Friedhelm Höfener, Geschäftsführer der Outlaw gGmbH, Anke Frölich, Leiterin des Jugendamtes des Kreises Warendorf, und ihr Kollege Frank Peters ausführlich und in Gegenwart einiger Eltern Stellung.