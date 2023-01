Kreativ mit Pen und Pixeln

Medienkünstler Denis Graf geht mit „Digital Art“ an die Öffentlichkeit

Albersloh

„Digital Art“ nennt sich die künstlerische Ausdrucksform, die ohne Pinsel, Farbe und Leinwand auskommt. Denis Graf hat sie vor einigen Jahren für sich entdeckt. Mit Hilfe eines Pens malt er mit Pixeln auf einem Monitor – so entsteht in der Summe ein Bild. Nun steht seine erste Ausstellung an.

Von Christiane Husmann