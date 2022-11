Kreis empfiehlt Großtagespflege

Es fehlt weiter an Kita-Plätzen für unter Dreijährige

Sendenhorst/Albersloh

In Sendenhorst wird man wohl auch im kommenden Jahr in Sachen Kita-Plätze einigermaßen über die Runden kommen. Eng wird es dagegen in Albersloh. Der zuständige Kreis Warendorf empfiehlt daher bereits jetzt die Einrichtung einer Großtagespflege.