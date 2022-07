Krewert schießt den Vogel ab

Die Ehrenabteilung des Allgemeinen Schützenvereins St. Martinus hat einen neuen Regenten: Ludwig Krewert sicherte sich mit dem 187. Schuss die Königswürde und löst damit Gerhard Nordhoff nach zwei Jahren ab. Zur Königin erkor er seine Frau Marlies, teilt die Abteilung mit.

Bei strahlendem Sonnenschein machte sich die Ehrenabteilung am Samstagnachmittag per Auto oder Fahrrad zum ersten Mal auf den Weg zu einem der Ältesten Bauernhof-Cafés des Münsterlandes, zum Eichenhof Schlüter in Hoetmar. Dieser war festlich mit Fahnen und Sträuchern geschmückt. Von 2007 bis 2019, also zwölf Jahre lang, hatte das Sommerfest immer auf dem Hof von Theo Kötter stattgefunden. In diesem Jahr wollte die Ehrenabteilung mal etwas anderes ausprobieren, was auch für alle weniger Arbeit bedeutete.

Fest in Hoetmar

Gut Lachen hatten die 33 Mitglieder, als sie auf dem Eichenhof Schlüter ankamen. In gewohnter Manier begann dort der offizielle Teil des abteilungsinternen Schützenfests mit der Begrüßung durch Abteilungsleiter Gerhard Nordhoff bei Kaffee, Kuchen, Schnittchen und kühlen Erfrischungen. Ganz besonders aber begrüßte Nordhoff den Ältesten der Ehrenabteilung, den 91-jährigen Heinrich Tippmeier. Da er wegen seiner Krankheit am Schützenfest des Gesamtvereins nicht teilnehmen konnte, überreichte ihm der Abteilungsleiter Gerhard Nordhoff seinen Orden für 60-jährige Mitgliedschaft an diesem Nachmittag.

Langer Abend

Nach der Stärkung war es an der Zeit, an die Vogelstange des Eichenhofes zu wechseln. Die altgedienten Schützenrecken begannen das Vogelschießen und suchten einen Nachfolger für König Gerhard Nordhoff und dessen Königin Gisela. Nach einem zähen Ringen und sehr spannendem Schießen hatte letztlich Ludwig Krewert die Oberhand und holte die Reste des hölzernen Vogels mit dem 187. Schuss von der Stange. Seine Frau Marlies wählte er zur Königin.

Unter dem großen Applaus der Ehrenabteilung nahm Vorsitzender Gerhard Nordhoff die Proklamation vor, indem er dem neuen Regenten die Kette umlegte. Gegen 19 Uhr gab es dann noch ein gemeinschaftliches Abendessen. Danach feiert die Ehrenabteilung in gewohnter Manier noch ein rauschendes Fest mit Gesang in geselliger Runde.

Am Donnerstag (21. Juli) findet der nächste Stammtisch mit Speisen und Getränken um 18 Uhr in der Wetterschutzhütte im Schützen- und Bürgerwald statt.