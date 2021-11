Landesstraßen werden komplett gesperrt

Damit sich Sendenhorst für die Adventszeit herausputzen lassen kann, müssen Verkehrsteilnehmer am Samstag (20. November) von 8 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr Einschränkungen in Kauf nehmen.

Was schön sein will, muss auch mal leiden. Soll in diesem Fall heißen: Damit sich Sendenhorst für die Adventszeit herausputzen lassen kann, müssen Verkehrsteilnehmer am Samstag (20. November) von 8 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Ortsdurchfahrt (L 586) ist dann wegen der Installation der Weihnachtsbeleuchtung vollständig gesperrt.

Folgende Abschnitte der L 586 im Stadtkern sind betroffen: Kirchstraße, Ost-straße und Schulstraße. Der Abschnitt Weststraße zwischen Straße Schleiten und Nordgraben ist am Samstag für eine Stunde von 8.30 bis 9.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auf den Abschnitten zwischen West- und Ostgraben wird in beiden Richtungen ein absolutes Halteverbot eingerichtet, teilt die Verwaltung mit.

Die Busse der RVM fahren von 8 bis 9.30 Uhr in beiden Richtungen über Spithöverstraße, Karl-Wagenfeld-Straße, Gartenstraße, Ladestraße, Hoetmarer Straße und das Osttor. Die Haltestellen Rathaus und Lambertiplatz werden nicht bedient.

Fahrgäste sollten hier die Haltestelle Osttor oder die Bürger-Bus-Haltestelle an der Hoetmarer Straße nutzen. Ab 9.30 Uhr gilt folgende Umleitung: Die L 811 (Nordstraße) ist ab Nordgraben ebenfalls am Samstag von 8 bis spätestens 18 Uhr gesperrt.

Auf den Umleitungsstrecken wird in großen Teilen ein absolutes Halteverbot eingerichtet, um störungsfreien Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Die Umleitung aus Richtung Osten führt über Osttor, Hoetmarer Straße, Ladestraße, Gartenstraße, Karl-Wagenfeld-Straße, Spithöverstraße und das Westtor. Die Umleitung aus Richtung Westen führt über Westtor, Weststraße, Schleiten, Kühl, Südstraße, Südtor, Südendamm, Höckerskamp, Lorenbeckstraße und Osttor. Die Zufahrt zu den Lebensmittelmärkten ist über das Osttor frei.

Die Stadt bittet insbesondere die Geschäftsleute und Anlieger um Verständnis.