Lauschiger Rastplatz am Dorfeingang

Heimatverein stellt Sitzgruppe an Sendenhorster Straße auf

Albersloh

Der Frühling und der Sommer laden zum Fahrradfahren, Spazierengehen oder aber einfach mal zur Rast an einem schönen Ort ein. Gut niederlassen können sich für eine Pause die Ausflügler in einer neuen Sitzgruppe, die der Heimatverein am Ortseingang von Albersloh aufgestellt hat.

-cri-