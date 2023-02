Leckeres Essen und gute Gespräche

Die Bürgermensa feiert einen runden Geburtstag: Seit zehn Jahren wird an jedem ersten Dienstag im Monat in der Küche des evangelischen Gemeindehauses für Menschen, die in Gesellschaft essen wollen, gekocht. Für diesen besonderen Anlass zaubert das Küchenteam ein Festessen auf den Tisch.

Dass es ein Festessen geben würde an diesem Dienstagmittag, das hatte das ehrenamtliche Küchenteam um Chefköchin Margret Rauße sorgfältig geplant und intensiv vorbereitet. Was aber aufgetischt werden sollte, das wurde nicht verraten. Nur soviel: „Der Nachtisch heißt ‚Gudrun‘“, erzählt Margret Rauße, während sie und ihr Team in der Küche die letzten Vorbereitungen treffen. „Gudrun“ hatte sie bereits am Vortag zubereitet und kühl gestellt. „Der Name steht so in meinem Kochbuch“, sagt Rauße.