Leidenschaft für den Handball

90 Jahre – eine sehr lange Zeit, wenn man bedenkt, was alles seit 1931 passiert ist. Der Zweite Weltkrieg, die Grenze zwischen Ost- und West-Deutschland, die mit dem Mauerfall im Jahr 1989 wieder aufgehoben wurde, und die Einführung des Euros sind nur wenige Beispiele für all die Ereignisse, die Herwarth Korf, Sendenhorster seit 2004 und großer Fan der Handballabteilung der SG Sendenhorst, miterlebt hat. Heute feiert Herwarth Korf seinen 90. Geburtstag.

„Unser größter Fan“ wird er von der ersten Handball-Damenmannschaft der SG Sendenhorst liebevoll genannt. Denn er nimmt sich bereits seit einigen Jahren an jedem Wochenende der Saison die Zeit, um die Mädels beim Kampf um jeden Punkt zu unterstützen. „Wir möchten einem wunderbaren Menschen Danke sagen – für alles, was er für uns tut“, lässt das Team wissen.

Geboren am Alexanderplatz

Herwarth Korf wurde am 8. November 1931 in Berlin geboren und verbrachte die ersten zwei Lebensjahre am Alexanderplatz. Dann zog es die Familie nach Schöneiche, einen Vorort von Berlin. Dort erlebte er den Zweiten Weltkrieg. Herwarth Korf war gerade einmal acht Jahre alt, als der Krieg begann. Als Zehnjähriger lernte er schnell, mit Bombenangriffen und dem Fliegeralarm umzugehen. Heute noch erzählt er den Spielerinnen davon, dass seine Großeltern an der Alexandrinenstraße 109 ihre eigene kleine Fabrik und ihr Wohnhaus in Schöneiche durch die Angriffe verloren haben.

Seine berufliche Karriere begann Herwarth Korf so richtig im Jahr 1949. Denn in diesem Jahr bestand er seine Gesellenprüfung für das Stellmacherhandwerk. In Berlin-Köpenick arbeitete er dann für ein Jahr als Stellmacher.

Flucht in den Westen im Jahr 1953

1953 flüchtete er aus der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik. Dann ging es für ihn nach Ostwestfalen, genauer gesagt nach Bielefeld. Dort stieg Herwarth Korf ins Baugeschäft ein. Um in diesem Bereich, nach einigen nebenberuflichen Lehrgängen, so richtig Fuß fassen zu können, absolvierte er von 1954 bis 1956 eine Lehre zum Maurer. 1961 bestand Herwarth Korf die Meisterprüfung. Erst danach – heute eher unvorstellbar – belegte er im Jahr 1963 den Lehrgang „Richtig schreiben, richtig sprechen“ bei der Volkshochschule Bielefeld. Mit Erfolg.

Danach war Herwarth Korf als Bauleiter tätig. Von 1967 bis 1987 war er ein selbstständiger Bauunternehmer. Mietwohnungen, Mehrfamilienhäuser, Eigenheime – noch heute erzählt er, dass er schnell ins kalte Wasser geworfen wurde.

In Bielefeld entflammte die Leidenschaft für den Handball

In Bielefeld entflammte seine unendliche Leidenschaft für den Handballsport. Bei den Handballern aus Altenhagen fühlte sich Herwarth Korf so richtig wohl, beantragte die Mitgliedschaft und setzte sich auf seine eigene Art und Weise für den Mannschaftssport ein: Mit dem unternehmenseigenen Bulli fuhr der Jubilar die Spieler immer mal wieder zu ihren Auswärtsspielen. Er sah Oberliga-, Regionalliga- und sogar Zweitliga-Spiele. Etwa zehn Jahre lang war Herwarth Korf Betreuer der ersten Mannschaft – mehr Handball geht nicht.

Bei jedem Spiel dabei

Seit 17 Jahren lebt Herwarth Korf nun in Sendenhorst. Und vom ersten Tag an hat er sich auch dort für den Handballsport eingesetzt. Ein Handball-Wochenende ohne Herwarth Korf hat es bislang nur selten gegeben. Er begleitet die erste Damenmannschaft bei den Auswärtsfahrten und sitzt in heimischer Halle immer auf seinem ganz bestimmten Tribünenplatz. Er nahm sogar an viele tollen Mannschaftstouren und -abenden teil, berichtet das Team und schreibt abschließend: „Wir freuen uns auf die Termine, die noch folgen werden.“