Lieber eine Pippi als eine Prusselise

In zwei Figuren von Astrid Lindgren findet Sendenhorsts Bürgermeisterin Katrin Reuscher die Sinnbilder, an denen sich ihr Wunsch für das Jahr 2023 für die Bürger und Bürgerinnen in Sendenhorst und Albersloh orientiert.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wenn Sie die Neujahrsgrüße der letzten zwei Jahre gelesen haben, dann werden Sie sich jetzt hoffentlich nicht wundern, dass ich mir auch für diesen Jahreswechsel Inspiration in einer Geschichte gesucht habe – nämlich bei Pippi Langstrumpf, diesem sehr besonderen Mädchen aus der gleichnamigen Erzählung von Astrid Lindgren.

Die allermeisten kennen die vielen Abenteuer, die Pippi Langstrumpf mit ihren beiden Freunden Tommi und Annika, Herrn Nilsson und dem Pferd „Kleiner Onkel“ erlebt. Aber was macht Pippi Langstrumpf eigentlich so besonders, und warum finden so viele Kinder und Erwachsene diese Figur so sympathisch?

Klar – in erster Linie ist Pippi natürlich das stärkste Mädchen der Welt – ich finde aber, sie ist noch viel, viel mehr: Sie geht zuversichtlich durchs Leben, sie hat Spaß an dem, was sie tut, und es macht Spaß, wenn man ihr dabei zuschaut. Sie ist einfallsreich, sie ist unkonventionell. Sie handelt, und sie ist energisch. Sie übernimmt Verantwortung für sich und andere. In dieser Hinsicht kann sie also ein echtes Vorbild sein.

Aber wie oft hören wir in unserem Alltag, im Beruf oder bei Projekten, dass etwas so nicht geht oder so nicht funktioniert oder man etwas so nicht macht, oder ob man sich auch schon mal überlegt habe, was denn alles passieren könnte? In der Geschichte von Astrid Lindgren gibt es auch so eine Figur, nämlich die „Prusselise“. Sie ist immer besorgt, weiß immer genau, was alles passieren könnte, weist auf jede Gefahr hin. Da braucht es schon viel Überzeugtheit und Kraft, Dinge doch voranzubringen und zu bewegen.

Die Kraft, Dinge zu bewegen

Und – das ist mir in diesem Jahr noch einmal ganz besonders aufgefallen – wir haben hier in Sendenhorst und Albersloh diese Kraft, Dinge zu bewegen und zu schaffen. Nur ein beeindruckendes Beispiel ist die Hilfsbereitschaft zur Unterbringung geflüchteter Menschen. Viele Gastfamilien haben ebenfalls einfach gehandelt, haben nicht zuerst an all die Herausforderungen gedacht, die das auch mit sich bringt. Und – das hat gut funktioniert. Und das vielfältige ehrenamtliche und freiwillige Engagement in unserer Stadt geht ja noch weit darüber hinaus. Deshalb sage ich an dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an all die Menschen, die sich sozial, kulturell, sportlich, umweltschützend, traditionell, jugendlich oder für Senioren, politisch oder in Bereichen der Erziehung und Bildung – also für andere einsetzen. Und sie tun dies überzeugt, energisch, manchmal unkonventionell und mit Spaß an der Sache.

Gleichzeitig prasseln täglich Nachrichten auf uns ein, die ein düsteres Bild zeichnen und uns verunsichern: Krieg, Inflation, hohe Energiekosten. Wie sich dies alles im nächsten Jahr entwickelt und was dann auf uns zukommt, das können wir nicht wissen. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass das Wichtigste in solch turbulenten Zeiten der gesellschaftliche Zusammenhalt ist und dass wir uns nicht gegenseitig misstrauen. Wohin so etwas führt, auch das haben wir in den vergangenen Wochen gesehen. Menschen, die jedes Vertrauen in unsere demokratischen Grundsätze verloren haben und sich anschicken, gewaltsam Macht zu übernehmen. Und egal, wie viele oder wenige Menschen das auch sein mögen – ich möchte nicht in einem solchen Land leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier bei uns im kleinen Sendenhorst und Albersloh unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt pflegen, weil es dabei immer um mehr geht.

Und dafür ist diese Pippi Langstrumpf ein tolles „Bild“. Sie hat großes Vertrauen in sich und andere, sie handelt und schafft Dinge, die man ihr anfangs gar nicht zugetraut hätte. Zum Glück haben wir in Sendenhorst und Albersloh viele dieser Menschen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, Ihren Freunden und Liebsten ein erfülltes neues Jahr 2023, und vielleicht bereichern Sie ja die Engagement-Landschaft in Sendenhorst und Albersloh, indem Sie an der einen oder anderen Stelle auch einfach mitmachen.