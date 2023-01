Blick in die Glaskugel: Was 2023 so alles bringen könnte

Was bringt das neue Jahr politisch für Sendenhorst und Albersloh? Die Redaktion hat auch diese Silvesternacht dazu genutzt, einen Blick in die bekannte Glaskugel zu werfen. Fest steht: Vieles gerät in Bewegung, und 2023 bringt unerwartet Neues. Oder vielleicht auch nicht . . .