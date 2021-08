Lohnenswerte Runde um den Kern

Marnie Moldenhauer hat die Spiegel entworfen, in denen sich die ethischen Grundbegriffe wiederfinden. Wer passend vor den Spiegeln steht, wird außerdem feststellen, dass er in jedem der Spiegel auch den Kirchturm der Pfarrkirche sehen kann.

Auf kulturellen Pfaden wandeln, abschalten und die Seele baumeln lassen – das bietet die Stadt Sendenhorst mit fünf Rundgängen im öffentlichen Raum, konzipiert und dokumentiert vom örtlichen Heimatverein und dem Sendenhorster Künstler Jürgen Krass.

Einer dieser Rundgänge trägt den Titel „Kunst am Promenadenring“. Die Promenade soll in Kürze eine Aufwertung erfahren. Ermöglicht wird das durch das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“. Nach Auskunft von Bürgermeisterin Katrin Reuscher soll der Weg punktuell fußläufig beleuchtet werden. Und Karin Schneidereit von der Unteren Denkmalbehörde berichtet, dass vor kurzer Zeit archäologische Grabungen stattgefunden haben. Die Ergebnisse sollen im Rahmen von drei Führungen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, vorgestellt werden ( von 12 Uhr bis 12.45 Uhr, 13 Uhr bis 13.45 Uhr und 14 Uhr bis 14.45 Uhr). Einzelheiten werden Anfang September bekannt gegeben.

Kunstwerke in der Promenade

Schon jetzt lohnt sich der Gang rund um den Stadtkern. Auf Pättkes gehen die Besucher den Teil der ehemaligen Stadtbefestigung nach, die auch heute noch von Linden gesäumt ist. Die dort zu sehenden Kunstwerke nehmen Bezug auf die biblischen Seligpreisungen beziehungsweise auf daraus abgeleitete ethische Grundbegriffe.

Zwei Kunstwerke, die Sandsteinkugel von Ulrich Rothmund und die „8 Spiegel der Erkenntnis“ von Marnie Moldenhauer sind aus einem 1998 ausgelobten Wettbewerb „Künstlerische Ausgestaltung des Promenadenringes in Sendenhorst“ hervor gegangen. Die Ausschreibung sah vor, dass sich die Kunstwerke auf die aus den Seligpreisungen abgeleiteten ethischen Grundbegriffe wie Achtung der Menschenwürde, Solidarität, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Toleranz, Frieden und Gewährung von Freiheit beziehen sollten.

Seligpreisungen

Ein weiteres Kunstwerk, die Steinmetzarbeit „Selig sind, die Frieden stiften“ von Rudolf Dehmel, bezieht sich inhaltlich direkt auf die Seligpreisungen.

Ulrich Rothmund ging als erster Preisträger aus dem Wettbewerb mit der Schaffung einer Sandsteinkugel von einem Meter Durchmesser hervor. Auf dem Stein ist eine der Seligpreisungen eingemeißelt. Wird die Kugel von zwei oder mehr Personen über das Sandbett gerollt, tritt die Schrift lesbar hervor. Wenn im Laufe der Jahre die Schrift erodiert ist und verschwindet, wird nur die Kugel zurückbleiben, die einen Anstoß zum Nachdenken geben soll.

Acht aus dem Straßenverkehr bekannte sogenannte „Einsichtenspiegel“ hat die Künstlerin Marnie Moldenhauer an verschiedenen Standorten in den vier Abschnitten des Promenadenrings aufstellen lassen. Sie reflektieren den Betrachter in seiner Umwelt und zeigen ihm, dass er sich in einem Kontext befindet. Durch die in der Mitte der Spiegel eingearbeiteten ethischen Grundbegriffe verschmelzen Betrachter, Ort und Begriff miteinander.

„Selig sind, die Frieden stiften“, diese Steinmetzarbeit stammt vom Bielefelder Bildhauer Rudolf Dehmel und geht auf eine private Initiative der inzwischen verstorbenen Sendenhorster Bürgerin Ursula-Maria Book zurück. Das aus Muschelkalk gearbeitete Kunstwerk am Fuße des Bonse‘schen Brennerei-Schornsteins besteht aus zwei Säulen, die von einer Menschenkette umsäumt werden. Die in Stein gehauene Botschaft ist deutlich lesbar: „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen“, aus der Bergpredigt Jesu nach dem Evangelisten Matthäus.