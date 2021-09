„Man durfte ja nichts sagen“

Kriegsgräber können Geschichten erzählen. Zumindest dann, wenn sich Lebende an das Schicksal der Verstorbenen erinnern. Das tun Rudolf Franke und Heinz Uhlenbrock, die beide schon älter als 90 Jahre alt sind. Sie bringen etwas Licht in die dunkle Zeit kurz vor Kriegsende.

Auf einem Abschnitt hinten links auf dem Albersloher Friedhof befinden sich acht Gräber aus dem Jahr 1945. Das sind sechs Soldatengräber und zwei in Gedenken an Paul Chodass und Pawel Chokalow – sogenannte „Ostarbeiter“, deren Schicksal bis heute nicht geklärt werden konnte. Und das, obwohl sich der für Friedhofsangelegenheiten zuständige Wolfgang Franke an offizieller Stelle informiert hat. Erst das Gespräch mit seinem Vater Rudolf und Nachbar Heinz Uhlenbrock bringt Licht in die dunkle Zeit kurz vor Kriegsende.