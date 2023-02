Mann erleidet schwere Brandverletzungen

Bei einem Gasunfall wurde der Bewohner eines Hauses an der Hoetmarer Straße schwer verletzt.

Gasunfall in Sendenhorst

Schwer verletzt wurde am Samstagabend der Bewohner eines Hauses an der Hoetmarer Straße. Gegen 19.45 Uhr kam es laut Polizeiangaben im Keller des Einfamilienhauses zu einem Brand. Der 42-Jährige hatte seinen Keller mit einem Propangasofen beheizt. Dabei kam es zu einer Verpuffung, und es entstand eine Stichflamme, die Gegenstände in Brand setzte.

Mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und forderten für den Transport in eine Spezialklinik einen Rettungshubschrauber an. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Brandstelle.

Auch die Drehleiter kam zum Einsatz. Foto: Werner Keppler

Nach ersten Feststellungen ist die Standfestigkeit des Gebäudes nicht beeinträchtigt, eine Begutachtung und Feststellung der Schadenshöhe hat jedoch noch nicht stattgefunden, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit.