Märchen- statt Mathestunde

Eine willkommene Abwechslung in Krisen-Zeiten bietet bestimmt das Abtauchen in die Welt der Märchen. Nicht nur für Erwachsene, die am Wochenende wieder im Haus Siekmann „was auf die Ohren bekommen“ hatten. Auch die Kinder der Ludgerus-Schule sollten in den Genuss kommen, sich von einer Erzählkünstlerin mit auf eine Reise ins bildgewaltige Reich der Fantasie nehmen zu lassen.

Geschichtenerzählen hat auch viel mit Mimik zu tun.

„Wir sind froh, unseren Kindern das wieder bieten zu können“ meint Annette Stüer die Erzählstunde, die gerne immer dann von der Grundschule aufgegriffen wird, wenn Geschichtenerzähler im Lande sind.

Vorige Woche war es Gudrun Rathke aus Österreich, die mit Märchen, Sagen und anderem Ohrenschmaus für besondere Momente sorgen konnte. „Endlich funktioniert das wieder von Angesicht zu Angesicht“, freut sich Grundschulleiterin Stüer, die weiß dass Geschichtenerzählen auch viel mit Mimik zu tun hat. „Hinter Masken bleibt viel davon versteckt“, sagt sie. Dass das Angebot wahrgenommen werden konnte, sei der Finanzierung durch den Förderverein zu verdanken. „Und natürlich auch dem sportlichen Ehrgeiz unserer Kinder“, lobt die Rektorin und erinnert an den Sponsorenlauf, mit dem ursprünglich das Zirkusprojekt mit unterstützt werden sollte – und konnte. Der Lauf habe darüber hinaus ordentlich Geld in die Vereinskasse gespült. „So konnten schon verschiedene weitere Projekte gefördert werden“, freut sich Stüer.

Eigentlich wird die schon fast traditionell stattfindende Erzählstunde auf dem Areal der Ludgerus-Schule präsentiert. „Aktuell sind wir zur Untermiete in der Gnadenkirche“, erklärt Annette Stüer, die auch von Schulveranstaltungen im Saal bei Geschermann berichtet. „Wir müssen uns nun mal flexibel und einfallsreich zeigen“, benennt Stüer Umstände, die der derzeitigen Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in der Wersehalle geschuldet sind. „Das ist ja auch wichtig und richtig so“, sagt sie und wünscht sich für alle endlich wieder „normale und friedliche Zeiten“.

Vielleicht so, wie sie in den Märchen vorkommen, die in Gudrun Rathkes Erzählkiste versteckt sind. Mit geschärften Sinnen hatten es sich die Kinder der Ludgers-Schule auf dem mit Kissen ausgestatteten Kirchenboden gemütlich gemacht.

„Beim dritten Stück Kuchen und einer Tasse Tee kam dem Königspaar eine Idee“, wusste die Geschichtenerzählerin etwa von einem Regentenpaar zu berichten, das Nachfolgeprobleme beklagte. „Was zeichnet einen guten König oder eine gute Königin aus?“, wollte Rathke von den Kindern wissen? „Man muss zuhören können“, oder „ein Vorbild sein“, vielleicht auch „Stress aushalten“ und „die Wahrheit sagen“, lauteten einige Antworten der Grundschüler, die sich kluge Gedanken zum Regieren machten.

Und tatsächlich endete das Märchen mit einem Happy End. Ein Kind beherrschte die Königsdisziplinen „Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit“, und wurde zum würdigen Nachfolger gewählt.

So wurden zumindest bei der Erzählstunde in der Gnadenkirche wünschenswerte Märchen wahr.