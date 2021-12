Material und ein Stab für Krisen

Sirenen – hier in entsprechendes Symbolbild – sollen bei Schadenslagen künftig in der Stadt Sendenhorst eine wichtigere Rolle spielen. Im kommenden Jahr sollen neue angeschafft werden.

In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr wird der Rat der Stadt an diesem Donnerstagabend in der Albersloher Wersehalle ein Paket beschließen, das die sogenannte „Warninfrastruktur“ in beiden Ortsteilen verbessern soll. Hintergrund ist unter anderem die Flutkatastrophe im Süden von NRW und in Rheinland-Pfalz. Das hat viele Kommunen sensibel gemacht.