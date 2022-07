„Mauki“ regiert nun das ganze Dorf

„Regierungswechsel“ bei den Albersloher Bürgerschützen – und das nach der langen Corona-Pause in bester Stimmung. Spannend war es am Sonntagabend in Telges Busch, denn es gab einige ernsthafte Aspiranten, die König „Hülse“ nach dessen 1000-Tage-Regentschaft beerben wollten. Bis zum späten Abend wurde bei bestem Wetter an der Vogelstange gerungen. Um 21.21 Uhr hatte es Mohamed „Mauki“ Lamhaouch mit dem 419. Schuss geschafft. Versucht hatte er es auch zuvor schon mal. Jetzt regiert er das ganze Dorf, denn unlängst konnte er sich auch zum Regenten der Sungerschützen krönen lassen.

