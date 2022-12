Mehr Ausgaben als Einnahmen

Die schwierigen Zeiten wirken sich auch auf den Entwurf des städtischen Haushalts für das kommende Jahr aus. Soll und Haben sind nach der heutigen Planung nicht im Einklang. Die Größten Investitionen gließen in den kommenden Jahren in die Schulen.

Die größten Investitionen fließen in die Schulen. Der Neubau des Klassentraktes an der Sendenhorster Grundschule kostet in den kommenden beiden Jahren nach derzeitiger Planung rund 5,24 Millionen Euro. Die Neugestaltung des Schulhofes am Teigelkamp, die 2023 angegangen werden soll, ist mit Kosten in Höhe von 650.000 Euro veranschlagt.

Zeitgleich soll auch mit den Planungen für die Umgestaltung des Schulhofes der KvG-Grundschule begonnen werden. Die Albersloher Ludgerus-Schule steht ab 2024 auf der städtischen To-do-Liste. Der Neubau eines Klassentraktes dort wird nach Stand der Dinge bis zum Jahr 2026 vier Millionen Euro kosten.

Mehrkosten für Strom und Heizen

Das geht aus den Entwürfen des städtischen Haushaltes für das kommende Jahr und der Finanzplanung für die Folgejahre hervor, die Bürgermeisterin Katrin Reuscher am Donnerstagabend in der letzten Sitzung des Rates der Stadt in diesem Jahr vorgestellt hat.

In den Zahlenwerken wird deutlich, dass die Stadt auch in weitere Bereiche investieren will, wie etwa in den Neubau für Flüchtlinge an der Straße Auf dem Bült (knapp zwei Millionen Euro) und in die Erweiterung des Albersloher Feuerwehrgerätehauses (260.000 Euro).

Vieles ist teurer geworden oder wird es noch. „Die Zeiten sind turbulent, und Kostensteigerungen treffen uns als Stadt in vielerlei Hinsicht natürlich auch“, erklärte die Bürgermeisterin bei der Vorstellung des Etat-Entwurfs. Beispielsweise die Energie: Für Strom und Wärme in den städtischen Einrichtungen hat Kämmerin Bettina Küch-Wallmeyer im kommenden Jahr 700.000 Euro eingeplant. Das ist fast doppelt so viel wie bisher.

Ausgaben in Höhe von 29,2 Millionen Euro

Die Stadt plant im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 29,2 Millionen Euro. Dem stehen 26,7 Millionen Euro an Einnahmen gegenüber. Zwischen Soll und Haben klafft also faktisch eine Lücke von 2,5 Millionen Euro. Im Etat selbst muss die Stadt aber „nur“ einen Fehlbetrag in Höhe von 1,8 Millionen Euro ausweisen, weil die zusätzlichen Ausgaben für Corona und die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine „isoliert“ werden müssen – das Land NRW will das so. Gleichwohl muss dieses Geld irgendwann im „normalen“ Haushalt wieder erwirtschaftet werden – ein Spiel auf Zeit also, das weder die Bürgermeisterin noch die Kämmerin begeistert.

Schwierige Jahre im Blick

In den kommenden Jahren sieht es mit Blick auf die derzeit prognostizierten Defizite in den Haushalten bis einschließlich 2026 nicht viel besser aus. „Auch die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung sind defizitär geplant“, so die Bürgermeisterin in ihrer Haushaltsrede. „Bereits im letzten Jahr zeichnete sich ab, dass die kommenden Haushalte unter erschwerten Vorzeichen stehen. Nach vielen guten Jahren erwarten uns wohl nun mit Blick auf die bereits skizzierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen etwas bescheidenere Jahre“, prognostizierte Reuscher. Gleichwohl seien die Finanzen der Stadt „geordnet“ und der Haushaltsentwurf genehmigungsfähig, wofür der Kreis Warendorf zuständig ist. In den nächsten beiden Jahren werde für den rechnerischen Ausgleich der Etats die fiktive Ausgleichsrücklage gegengerechnet. Dann geht es ans materielle Vermögen der Stadt, wenn sich die Lage bis dahin nicht ändert.

Steuern sind größte Einnahmequelle

Dass es der Stadt – im Gegensatz zu anderen etwa in Teilen des Ruhrgebiets – finanziell vergleichsweise gut geht, hängt mit den Einnahmen zusammen, vor allem durch die Steuern und Abgaben, die insgesamt 19,3 Millionen Euro ausmachen – 71 Prozent der „Erträge“, wie das heißt. Die Stadt plant Gewerbesteuern in Höhe von 6,5 Millionen Euro ein. Der kommunale Anteil an der Einkommensteuer soll acht Millionen Euro betragen.