Mehr Komfort und Sicherheit

Die Stadt hat sich auf der Weg gemacht, Komfort und Sicherheit für Fußgänger zu verbessern. Dazu fand ein Auftaktworkshop mit Fachleuten statt, bei dem die Grundlagen vermittelt und erarbeitet wurden. In einem nächsten Schritt wird es Begehungen in beiden Ortsteilen geben.

Wer in der Sendenhorster Innenstadt oder im Albersloher Dorfkern die schmalen Gehwege nutzt, dem wird kaum der Gedanke an eine Promenade oder eine Chaussee kommen, auf oder an der sich mit viel Platz flanieren lässt. Ausweichmöglichkeiten gibt es kaum, es sei denn, der Fußgänger oder die Fußgängerin begeben sich in erhebliche Gefahr. Daran etwas zu ändern, ist schwierig, denn zwischen den beidseitigen Bebauungen ist schlicht zu wenig Platz, der allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen viel Komfort bieten könnte.