Mehr Licht macht‘s möglich

Lange ging nicht viel – zeitweise sogar gar nichts. Besucht man die Sportanlage von GW Albersloh heute, sieht man den Trainings- und Spielbetrieb wieder in vollem Gange. Und das auch in den Abendstunden. Eine neue Flutlichtanlage macht‘s möglich. Nun möchte sich der Sportverein bei allen Mitgliedern und Unterstützern für deren Treue trotz coronabedingter Einschränkungen bedanken und gleichzeitig die neue Lichtanlage einweihen.

„Dass wir als Verein trotz der langen Unterbrechung so nahtlos weitermachen konnten, liegt vor allem an der Unterstützung unserer Mitglieder, die trotz der zeitweise vollständigen Einstellung des Spiel- und Trainingsbetriebs ununterbrochen angehalten hat“, freut sich Ralf Stötzel. „Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle schon einmal recht herzlich“, spricht der Vorsitzende für den Verein. Er hat sich mit seinem Stellvertreter Thomas Bartelt auf der Sportanlage an der Adolfs-Höhe getroffen, die erst vor Kurzem als „Moderne Sportstätte“ ausgezeichnet wurde.

Das ist auch der neuen Flutlichtanlage zu verdanken, die jüngst installiert wurde. „Sie verfügt nun über viele einzeln einstellbare und gegenüber den alten Halogenleuchten deutlich lichtintensivere LED-Spots“, freuen sich die Männer vom Vorstand und erklären: „Damit machen wir nicht nur technisch einen großen Schritt in die Moderne, sondern können neben dem nach wie vor vollständig und nun noch heller ausgeleuchteten Kunstrasenplatz jetzt auch eine Hälfte des Rasenplatzes ausleuchten.“ So habe man die Möglichkeit, diesen auch in der dunklen Jahreszeit noch weiter für den Trainingsbetrieb zu nutzen.

„Außerdem ist die neue Flutlichtanlage wesentlich umweltfreundlicher – es werden circa 65 Prozent Strom gespart“, lassen die Männer wissen.

„Und natürlich will eine solche Anlage auch eingeweiht werden“, sind sich der erste und zweite Vorsitzende einig und laden aus diesem Anlass, und um sich bei den Mitgliedern und Unterstützern zu bedanken, zum nächsten Heimspieltag, am Sonntag (14. November) auf die Sportanlage ein. „Unsere beiden Fußballseniorenmannschaften bestreiten an diesem Tag jeweils ein Heimspiel und hoffen auf tatkräftige Unterstützung“, kündigt Ralf Stötzel an, der verspricht, dass mit Kuchen, Waffeln, Kaffee, Glühwein und diversen Kaltgetränken auch etwas gegen den kleinen Hunger und Durst getan werden kann. Nach Abpfiff der Spiele soll die neue Flutlichtanlage durch Bürgermeisterin Katrin Reuscher eingeweiht werden. „Anschließend klingt der Spieltag mit Freibier ausklingen aus“, plant der Vorsitzende.

Am Sonntag startet der Spieltag um 12.45 Uhr mit dem Spiel der zweiten Mannschaft gegen Athletico Union auf Kunstrasen. Um 14.30 Uhr folgt die erste Mannschaft gegen BW Aasee II auf Rasen. Gegen 16.30 Uhr soll dann die neue Flutlichtanlage eingeweiht werden.

„Wir freuen uns auf Euch“, lädt der Vereins- und Fußballvorstand von GWA zu einem spannenden und geselligen Heimspieltag ein.