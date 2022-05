Mehrheit lehnt Teilstandort der Grundschule ab

Das Ergebnis der Abstimmung in der Sondersitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Freizeit am Mittwochabend ist schnell erzählt: Die Planung des Anbaus an der Sendenhorster Grundschule wird wie beschlossen fortgeführt, und eine kurzfristige Entwicklung eines Teilstandorts wird es nicht geben. Letzteres bezieht sich vor allem auf den Vorschlag der Initiative „Grundschule neu denken“, Teile der Alten Molkerei am Osttor für den Montessori-Zweig in der Grundschule kurzfristig umzubauen – und den geplanten Anbau an der KvG-Grundschule im Volumen abzuspecken.

