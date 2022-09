„Mentale Gesundheit enttabuisieren“

Depressionen und Burnout sind seit langem bekannte Krankheitsbilder – trotzdem fällt es vielen Betroffenen immer noch schwer, darüber zu reden. Das will die Sendenhorster VEKA AG nun durch eine großangelegte Kampagne ändern. Mit einer Aktionswoche im Werk, einer Radtour und einer Spendenaktion will das Unternehmen Gespräche anstoßen und so zur Prävention von psychischen Beschwerden beitragen.

Anlass dazu ist unter anderem die Tatsache, dass Depressionen mittlerweile durchaus eine Volkskrankheit sind, an der fast jeder Fünfte mindestens einmal im Leben leidet. „In unserem Werk in Sendenhorst arbeiten rund 1500 Menschen. Das bedeutet, dass rechnerisch bis zu 300 unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter früher oder später von Depressionen betroffen sind“, sagt Elke Hartleif, Personalvorstand der VEKA AG. Mit der nun initiierten Kampagne wolle man nicht nur im Stammwerk, sondern weit darüber hinaus zur Aufklärung über das immer noch sensible Thema „mentale Gesundheit“ beitragen.

Den Anstoß dazu hat John Hewitt übrigens gegeben, ein englischer Kunde des Sendenhorster Profilherstellers. Er hat 2018 seine Tochter Kelly durch Selbstmord verloren und es sich daraufhin zur Aufgabe gemacht, über Depressionen und Suizidprävention aufzuklären.

„Denn Depressionen sind eigentlich gut behandelbar. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Betroffenen über ihre Gefühle sprechen und Hilfe bekommen. Und das ist nicht immer einfach. Denn die mentale Gesundheit ist oft noch ein Tabu“, teilt das Unternehmen mit. Wenn eine psychische Erkrankung unbehandelt bleibt, könne das jedoch zu einer Verschlimmerung führen – bis hin zum Selbstmord. „Das erste Ziel der Kampagne ist es daher, das Thema ,mentale Gesundheit‘ zu enttabuisieren und ins Gespräch zu kommen“, sagt Elke Hartleif. Eines der Angebote für die Beschäftigten ihres Unternehmens ist die zur Kampagne gehörende „Gesundheitswoche“, die diesmal ganz im Zeichen der mentalen Gesundheit steht. Dazu sei ein maßgeschneidertes Programm entwickelt worden, zu dem unter anderem Schulungen für Führungskräfte, Workshops für Mitarbeitende und ein Podcast gehören. „Die Führungskräfte sollten durch die Maßnahme besser auf Gespräche über das Thema mentale Gesundheit vorbereitet werden, während den Beschäftigten vor allem die so genannten Moodsuits in Erinnerung bleiben dürften. Die ungewöhnlichen Anzüge vermitteln ein Gefühl dafür, wie sich Depressionen, Angststörungen und andere psychische Beschwerden auf den Körper auswirken“, heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus sollen auch die Kunden und Lieferanten von VEKA in die Kampagne eingebunden werden. Dafür wurde unter veka.betterplace.org eine Spendenaktion, die ehrenamtlichen Organisationen zugutekommt, ins Leben gerufen.

Ein weiteres Element der Kampagne ist eine große internationale Radtour, an der John Hewitt und sein Team „Kelly’s Heroes“ teilnehmen und die von VEKA als Hauptsponsor unterstützt wird. Insgesamt sollen dabei in Europa und in den USA 83 000 Kilometer zurückgelegt werden – genug, um zweimal die Welt zu umrunden. Damit wird an die Botschaft der Organisation „Ask twice“, also lieber noch einmal Mal nachfragen, um psychische Probleme zu erkennen und anzusprechen, angeknüpft.

Die europäische Tour führt von der spanischen VEKA-Niederlassung in Burgos über die französische Niederlassung in Thonon-les-Bains bis zum Stammsitz in Sendenhorst. Mit dabei ist auch der VEKA Mitarbeiter Stefan Kordel, ein passionierter Rennradfahrer.

Das Team wird am 18. September Sendenhorst erreichen. Am 19. fährt es noch eine große Runde durch das westliche Münsterland bis fast zur niederländischen Grenze. Die letzten 20 Kilometern radelt das Team dann gemeinsam mit den VEKA-Vorständen Andreas und Elke Hartleif sowie Mitarbeitenden zurück nach Sendenhorst. Mit dem sportlichen Event soll ebenfalls zu Gesprächen über das Thema mentale Gesundheit angeregt werden. Wer selbst radeln, laufen oder wandern und die zurückgelegten Kilometer in das Gesamtergebnis einbringen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.veka-mentale-gesundheit.de.