Mit Familie auf Wohnungssuche

„Ich kann gut verstehen, wie sich die Flüchtlinge aus der Ukraine fühlen“, sagt Reza Husseini, der selbst eine lange Fluchtgeschichte hinter sich hat. Gemeinsam mit seiner Frau und den drei Kindern war er vor dem Krieg in Afghanistan geflohen. „Wir möchten gerne in Albersloh bleiben“, hofft der junge Mann, der für sich und seine Familie dringend eine Wohnung sucht.

Aktuell lebt Familie Husseini noch in einer Wohnung, die ihr während des laufenden Asylverfahrens von der Stadt Sendenhorst zugewiesen worden war. Inzwischen darf sich die fünfköpfige Familie über eine feste Bleibeperspektive freuen, die allerdings auch ein Problem mit sich bringt: Die Stadt Sendenhorst ist nicht mehr für sie zuständig. So flatterte der Familie unlängst ein Schreiben ins Haus, in dem stand, dass sie die Wohnung in Kürze zu räumen habe.

Stadt Sendenhorst ist nicht mehr zuständig

„Das war für Reza und seine Frau natürlich ein Schock“, spricht Heinz Wenker für das Ehepaar, von dem er sagt, dass es sich mit seinen Kindern gut in Albersloh integriert habe. „Jetzt haben sie noch mal einen Aufschub bis zum 24. April bekommen“, ist der Albersloher, der mit den zuständigen Stellen der Stadt Sendenhorst gesprochen habe, nur bedingt erleichtert. Die Wohnung an der Bahnhofstraße, in der sonst das „Meet U“ untergebracht war, soll renoviert werden. „Und bestimmt soll dringend benötigter Platz für die Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen werden – alles nachvollziehbare Gründe“, findet Wenker, der weiß: „Jetzt muss schnellstmöglich eine Wohnung für Familie Husseini her.“

Heinz Wenker kennt Reza Husseini, dessen Frau Nooria und die drei Kinder inzwischen sehr gut. „Reza engagiert sich hier in der Fahrradwerkstatt“, freut sich der Albersloher über tatkräftige Hilfe in der Roten Schule. „Bis Reza eine Arbeit gefunden hat, ist das Jobcenter für die Finanzierung einer Wohnung zuständig“, hofft Wenker darauf, dass der Karosserieschlosser nicht nur Räume in Albersloh beziehen, sondern auch einen Job finden kann.

„Es wäre wichtig, dass die Familie zeitnah eine Wohnung findet“, spricht Heinz Wenker für Reza, Nooria, Nazanin, Maede und Hadis, die gerne weiterhin in Albersloh leben wollen.

Wer helfen und Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Heinz Wenker wenden: 0 25 35 / 95 91 49