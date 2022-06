Mit Ideen in die Zukunft

Die vergangenen beiden Jahre waren für die Gewerbetreibenden in der Stadt nicht einfach: keine Treffen und wenig Veranstaltungen. Umso mehr genossen es die Mitglieder des Gewerbevereins, endlich wieder zu einer zwanglosen Versammlung zusammenkommen zu können.

Das letzte Treffen fand im Jahr 2019 statt, bevor Corona vieles lahmgelegt hat. Und so genossen es die Mitglieder des Gewerbe- und Verkehrsvereins bei ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Landhotel Bartmann, in zwangloser Atmosphäre mal wieder ausgiebig miteinander plaudern und einige Pläne schmieden zu können.

Anstrengende Jahre

Die Pandemie und deren Auswirkungen standen natürlich auch beim Rückblick der Vorsitzenden Lena Voges im Mittelpunkt – wobei naturgemäß nicht allzu viele Veranstaltungen zu bilanzieren waren. „Es waren anstrengende Jahre“, blickte Lena Voges zurück – und eine grundlegende Besserung sei für viele Gewerbetreibende in der Stadt auch derzeit nicht unbedingt gegeben. „Der Krieg, Materialmangel, Lieferschwierigkeiten, fehlende Fachkräfte“ skizzierte die Vorsitzende einige Rahmenbedingungen. Gleichwohl habe die Kaufmannschaft die schwierige Phase seit dem Ausbruch der Pandemie „mit einem blauen Auge“ bewältigen können, auch weil zum Beispiel beim Handel neue Wege gegangen wurden, wie etwa Verkauf und Beratung an der geöffneten Hintertür und die Lieferung nach Hause.

Maibaum und Weihnachtsbeleuchtung

Auch sonst habe der Gewerbeverein einiges geschafft. Lena Voges nannte unter anderem die Anschaffung des neuen Maibaums, dessen Stamm aus Metall demnächst noch aufgehübscht werden soll. Zudem seien noch einige der daran befestigten Schilder zu vergeben, etwa an Vereine oder auch an Handwerks-Gilden, die bislang noch nicht vertreten sind. Auch die Weihnachtsbeleuchtung sei komplettiert worden.

Das erste Promenadenfest, noch vor der Pandemie, sei sehr gelungen, und der Zuspruch sei immens gewesen. Eine Neuauflage ist für 2023 geplant – in diesem Jahr wird die Promenade ja, wie berichtet, neu gestaltet.

Auf dem Schirm hat der Gewerbeverein auch bereits den nächsten Martini-Gänsemarkt, der, wegen der guten Erfahrungen, im Wesentlichen am Sonntag (6. November) über die Bühne gehen soll. Nachgedacht werde aber darüber, am Vorabend auf dem Platz vor dem Rathaus ein besonderes Auftaktfest durchzuführen.

Neue Mitglieder

Neue Mitglieder hat der Gewerbeverein auch. Und er freut sich darüber, dass in der Stadt demnächst ein neues Restaurant und ein Fahrradfachgeschäft eröffnet werden.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Sigrid Budt als Kassierein und Edith Wiedehage als Schriftführerin bestätigt. Neu im Team der Beisitzer ist Christian Hölscher.