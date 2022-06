Mit Minipli und Vokuhila zum Fest

Im Jahr 1992 stellten sich die Sungerschützen zum Gruppenfoto auf (oben). Offenbar war es in dem Jahr beim Fest recht warm, wie die Kleidung der Festgesellschaft vermuten lässt. Foto: privat

Wer in den 1980er Jahren modisch vorne mitspielen wollte, schmückte sich mit Schulterpolstern, Minipli oder Vokuhila. So auch die Mitglieder der Sungerschützen, die am Wochenende nach pandemiebedingter Pause endlich wieder auf dem Hof der Familie Poggenborg feiern dürfen. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1982 hat sich zum Glück nicht nur der Modegeschmack der Schützen, sondern auch die Mitgliederzahl geändert. Mittlerweile zählen 60 Aktive zu den Sungerschützen.