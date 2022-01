Mit Perspektive ins junge Jahr

Bei aktuell grauem Wetter fällt die Vorstellung, „der Frühling steht vor der Tür“, fast schwer. Einen Frühlingsboten allerdings hat die KFD Albersloh schon mal auf den Weg gebracht. In ihrem „Programmheft 2022“ werben die Frauen für gesellige Ausflüge, Veranstaltungen und Vorträge, die, so Corona die Pläne nicht kippt, für gute Laune, lehrreichen Mehrwert und besinnliche Stunden sorgen sollen.

Nach zwei Jahren lud der Vorstand der KFD St. Ludgerus die Mitglieder erstmalig wieder zu einer Jahresversammlung ein. Dabei galt es, nicht nur über aufgeschobene Fragen, sondern auch die Neubesetzung des Vorstands abzustimmen. Mehr als 20 Jahre hatte sich Mechthild Ahlers als Schriftführerin verdient gemacht. Außerdem konnte die KFD in dieser Zeit auf ihre Kompetenz in puncto Liturgie setzen. „Leider, aber aus verständlichen Gründen, wollte Mechthild das Amt nicht weiter bekleiden“, erklärt Edith Pufahl in einem Gespräch, das im Anschluss an die Generalversammlung und eine konstituierende Vorstandssitzung geführt wurde. „Sie scheidet aus familiären Gründen aus“, informiert die Teamsprecherin der KFD über die schon länger bekannte Absicht Mechthild Ahlers, unter anderem mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen zu wollen.

„Natürlich haben wir uns schon mit einem Essen nebst Präsent für ihren langjährigen engagierten Einsatz bedankt“, so Pufahl, die mitteilen muss, dass auch Jutta Jüttner und Silke Schönhoff ihre Ämter niedergelegt hätten. „Auch ihnen gilt ein großes Dankeschön“, so die Teamleiterin, die sich im selben Zug freut, Verena Witt neu im Team begrüßen zu dürfen. „Verena übernimmt Mechthilds Amt als Schriftführerin.“ Außerdem sei sie mit dem Themenbereich Liturgie betraut. In den Vorstand wiedergewählt wurden Edith Pufahl (Teamsprecherin/Organisation Sportkurse), Karin Pälmke (Kassiererin/Karneval), Brunhilde Fronholt (Mitgliederverwaltung), Gisela Fischer (Seniorenarbeit/Organisation Fahnenträgerinnen) und Margret Averhoff (Seniorenarbeit/Reisen/Ausflüge).

KFD-Programm 2022

Reisen und Ausflüge sind im Programmheft der KFD Albersloh einige aufgeführt. Am 23. März bietet die Frauengemeinschaft beispielsweise eine Fahrt zur Kreuzwegandacht nach Stevede mit anschließendem Kaffeetrinken im Kloster Gerleve an. „Wir bitten um Anmeldungen bis zum 8. März“, so die Teamsprecherin, die darauf aufmerksam macht: „Auch wenn der Kreuzweg nicht lang ist, sollte auf festes Schuhwerk geachtet werden.“ Für Rollatoren wäre der Weg eher ungeeignet. „Zur Teilnahme am Kreuzweg sind auch Männer herzlich eingeladen“, lässt Edith Pufahl noch wissen.

Ein weiteres Highlight soll die Tagesfahrt nach Hamburg am 14. Mai zum Musical „Eiskönigin“ werden. „Selbstverständlich finden alle unsere Veranstaltungen unter Berücksichtigung und Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Verordnungen statt“, möchte die Teamsprecherin unterstreichen und wirbt weiter für Vorträge und Kurse.

So wirbt sie auch für einen Nähkursus unter der Anleitung von Verena Walkowski. „Ob Kinderkleidung, Sommerhose oder Gardine: Genäht wird, wozu man Lust hat“, heißt es im Programmheft. Anmeldungen zu dem Kursus werden bis zum 10. Februar erbeten.

Außerdem wird auf einen hilfreichen Vortrag der Kreispolizeibehörde Warendorf am 9. März hingewiesen. Dessen Titel: „Tricks und Maschen beim Betrug von Senioren.“ Zum Weltgebetstag am 4. März lädt die Frauengemeinschaft nicht wie im Programmheft aufgeführt ins Ludgerus-Haus, sondern um 14.30 Uhr in die Ludgerus-Kirche ein. Zusätzliche Informationen zum Jahresprogramm der KFD-Albersloh finden sich auf der Homepage der Frauengemeinschaft: www.kfd-albersloh.de. Telefonische Auskünfte zu den verschiedenen Programmpunkten erteilt neben den anderen Teammitglieder Edith Pufahl,

0 25 35 / 94 12, die zuversichtlich darauf baut, dass das Programmheft halten darf, was es verspricht.