Mit Sachen wirklich Gutes tun

Im DAF-Depot an der Hoetmarer-Straße herrscht Ordnung. In einer Ecke hängen Baby-Bodys nach Größen sortiert, in einer anderen findet man Schuhe – und in einem Regal nebenan präsentieren sich Haushaltswaren. Der Deutsch-Ausländische-Freundeskreis hat nicht „nur“ das seit 2015 funktionierende „Take it – bring it“-Konzept auf die Beine gestellt, sondern engagiert sich vielschichtig für Menschen, die in Sendenhorst und Albersloh angekommen sind und Schutz und Heimat suchen.

Fünf Frauen sind an diesem Donnerstag damit beschäftigt, Sachspenden zu sichten, zu sortieren und einzuräumen. „Wir sind froh, dass wir die Türen zum Depot wieder öffnen können“, freut sich Marianne Mefus als Ansprechpartnerin des DAF-Depots angesichts gelockerter Corona-Verordnungen.

Über die wieder offenen Türen freuen sich auch Helga Pletz und Eva Rüschenschmidt, die an diesem sonnigen Nachmittag zu Besuch dort sind. Die beiden Frauen engagieren sich ebenfalls für den DAF, der wiederum Mitglied des Vereins „Lokales Bündnis für Familien“ – kurz FiZ – ist. „Das ist hier eine super Truppe“, findet FiZ-Vorsitzende Eva Rüschenschmidt mit Blick auf die Helferinnen.

Derweil holt Helga Pletz Kartons mit Geschirr und Kleidungsstücken aus ihrem Kofferraum. „Die Leute, die wissen, dass ich hier helfe, bringen mir manchmal was zu Hause vorbei“, erzählt die Albersloherin. „In den allermeisten Fällen sind die Sachen, die für das Depot gespendet werden, noch sehr gut erhalten“, freut sie sich. Kleidungstücke und andere Textilien, die schon mal nach Schrank oder Mottenkugeln riechen könnten, stecke sie einfach erst in die heimische Waschmaschine. „Man kann den Menschen mit den Sachen wirklich Gutes tun“, berichtet die Albersloherin am Beispiel einer Frau, die gerade erst gegen kleines Geld ihre Wohnung hätte einrichten können. „Bettwäsche, Lampen, kleine Dekoartikel: Die Frau konnte hier den gesamten Haushalt für ihre Familie erwerben“, freut sich Helga Pletz darüber, dass Menschen mit Dingen, die andere nicht mehr benötigen, geholfen werden kann. „Das hat als zusätzliches Plus auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun“, findet sie.

Das findet auch Marianne Mefus, die sich über Frauen und Männer freuen würde, die die „Depot-Truppe“ zusätzlich unterstützen wollten. „Auf je mehr Schultern die Aufgaben verteilt werden, desto besser“ findet sie, während Kleiderstangen, Tische und Regale in dem Raum rumgerückt werden, in dem dienstags die „Tafel“ geöffnet ist. „Wir hätten natürlich gerne mehr Platz“, räumt Marianne Mefus ein. Da sich die „Tafel“ und das „Depot“ den Raum teilen, müssen die Helfer freitags abends das Feld räumen. „Klar würden wir gerne freitags abends das Licht einfach aus und am Donnerstag wieder an machen, ohne viel räumen zu müssen“, sagt die Sendenhorsterin.

Donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr nimmt das DAF-Depot Sachspenden entgegen. Freitags zwischen 15 und 17 Uhr ist das Depot für den Verkauf geöffnet. „Die Sachen können gegen einen kleinen Obolus erworben werden“, erklärt Helga Pletz. Von 50 Cent etwa für einen Baby-Buddy bis hin zu vier Euro für ein funktionstüchtiges Elektrogerät – der finanzielle Aufwand sei nicht groß und auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel möglich.

Um Möglichkeiten und Chancen geht es den Helfern des DAF auch mit Blick auf den kommenden Schulstart. „Die i-Männchen werden komplett von uns ausgestattet“, kann Waltraud Mellies berichten. „Damit die Kinder den gleichen Start haben, wie alle anderen“, ergänzt Marianne Mefus.

Vor dem Regal mit Haushaltsutensilien sind Gerburgis Kleikamp und Helga Pletz in die Hocke gegangen. Das Geschirr aus dem Kofferraum wird einsortiert. „Der kann weg, der ist gut, der hat einen komischen Klang“, klopft Gerburgis Kleikamp auf einen Teller, der einen Riss zu haben scheint und deshalb entsorgt wird. „Hier landen wirklich nur gute Sachen“, erklären die beiden Frauen und machen weiter.

So wie die anderen Helferinnen, die sich über Unterstützung freuen würden. „Damit kann man nicht nur helfen, sondern das macht in der Gemeinschaft auch richtig viel Spaß“, fassen es die Frauen zusammen. „Unkompliziert – aber wirkungsvoll“, beschreibt Marianne Mefus den ehrenamtlichen Einsatz.

„Der DAF in Kooperation mit dem FiZ würde sich über weitere ehrenamtliche Unterstützer freuen“, bringt es Eva Rüschenschmidt abschließend auf den Punkt und wirbt: „Ob Helfer für das Depot, Paten für Familien oder Leute, die sich anderweitig einbringen wollen – gerne melden.“

Kontakte: DAF: Dorothea und Theodor Lohölter,

0 25 26/ 13 84, Verein FiZ Sendenhorst,

01 63/6 36 19 93, Verein FiZ Albersloh,

0 25 35/9 59 97 80