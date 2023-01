„Dröget Schnüffelken“ bereitet sich auf Premiere vor

Am Samstag steht für die Plattdeutsche Theatergruppe die Premiere von „Düt und Dat“ auf dem Programm. Wie viel Arbeit und Herzblut darin stecken, erzählt Marion Pumpe, Mitglied seit 25 Jahren.

Marion Pumpe (r.) und ihre Schauspielkollegen sind auf den letzten Metern unterwegs. Am kommenden Wochenende ist Premiere von „Düt un Dat“.

Mit den Einsatzmöglichkeiten von Hammer und Akku-Schrauber sind Clemens Witte und Markus Suermann bestens vertraut. Schließlich haben sie mehr oder minder das gesamte Bühnenbild eigenhändig zusammengezimmert. Und nun sollen da, wo sich gerade noch mehrere große Löcher in den Wandelementen befinden, drei Türen hin. Also wird angepackt, denn bis zur Premiere am Samstag sind es nur noch ein paar Tage.