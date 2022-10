Mit viel Tempo um die Kurve

Münsterland Giro in Sendenhorst

Viel Verkehr herrschte am Montag an der 90-Grad-Kurve Spithöverstraße/Westtor in Sendenhorst gegenüber des Haupteingangs zum Krankenhaus – und das, obwohl die ansonsten vielbefahrene Landesstraße 586 gleich zwei mal gesperrt war. Der Münsterland Giro führte durch die Stadt.

Scharfe Linkskurve in Sendenhorst Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing Durchfahrt durch Sendenhorst Foto: Josef Thesing

Ein besonderes Augenmerk richtete sich dabei auf die Profis, die ab 12.52 Uhr durch die Stadt rasten, inklusive vieler Begleitfahrzeuge. Die Zuschauer spendeten reichlich Beifall. Nach wenigen Minuten war alles vorbei, und der Verkehr rollte wieder.