Mitspracherecht für210.000 Pflegefachkräfte

Sendenhorst

Geschätzt 210.000 Menschen in NRW arbeiten in der Pflege. Sie sollen nun auch politisch eine Stimme bekommen: mit der Pflegekammer, die etwa auch bei Veränderungen des Heilberufegesetzes angehört werden muss. Der Sendenhorster Ludger Risse ist am Aufbau des Selbstverwaltungsorgans beteiligt.

Von Nicole Everingund