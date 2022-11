Geografische Kommission gibt Buch über die Stadt Sendenhorst heraus

Ein bisschen mehr Albersloh hätte sie sich vielleicht auf dem Titelbild gewünscht, meinte natürlich ohne jeglichen Groll Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. Das wunderte kaum, hat die Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) doch viele Jahre im Dorf gelebt. Ansonsten war sie sehr zufrieden mit dem neuesten Werk in der Reihe „Städte und Gemeinden in Westfalen“, herausgegeben von der Geografischen Kommission für Westfalen, die zum LWL gehört.

„Ich bin sehr, sehr stolz darauf“, erklärte Rüschoff-Parzinger. Bei der Präsentation des Buches über die Stadt Sendenhorst, zu der Albersloh seit vielen Jahrzehnten gehört, hatte die Kulturchefin des LWL im Sendenhorster Rathaus quasi ein Heimspiel. Auch für dieses Buch aus dem Aschendorff-Verlag hat der Drensteinfurter Christian Hübschen eine Fülle von Informationen zusammengetragen – wie zuletzt auch für den Band über seine Heimatstadt (wir berichteten). „Es ist ein wunderschönes Werk“, bewertete Barbara Rüschoff-Parzinger das optisch und inhaltlich ansprechende Buch, auf dessen Rückseite es übrigens auch ein (kleines) Luftbild von Albersloh gibt.

Ein Buch, das Perspektiven aufzeigt

Dem Autor und der Geografischen Kommission geht es in erster Linie nicht um einen weiteren geschichtlichen Abriss der Stadt. Dieser ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Das Buch soll bewusst „keine komplexe wissenschaftliche Abhandlung sein“, formulierte es Barbara Rüschoff-Parzinger. Man könne in verständlicher Form, aber gleichwohl fundiert erarbeitet nachschlagen und lesen, „warum die Stadt zu dem geworden ist, was sie ist – und das vielfältig, anschaulich und auf verständliche Art und Weise“.

Natürlich spielt bei Geografen die „naturräumliche Ausstattung“ eine Rolle – aber eben auch die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Infrastruktur sowie aktuelle Aufgaben der Stadtentwicklung, die Anforderungen an die Mobilität heute und in der Zukunft vor dem Hintergrund der Pendlerströme und an die Entwicklung von Wohngebieten im Umfeld der Westfalenmetropole Münster. Chancen, Herausforderungen und Perspektiven runden die Thematik ab. „Es geht um ganz wichtige Fragestellungen“, so Barbara Rüschoff-Parzinger.

Mit Karten, Abbildungen und Fotos

Das alles wird auf 77 Seiten nicht nur in Worten dargestellt, sondern mit vielen Karten, Abbildungen und Fotos angereichert.

Bürgermeisterin Katrin Reuscher freute sich darüber, das erste druckfrische Exemplar entgegennehmen zu können. „Für uns ist das ein Geschenk“, sagte sie in die Runde, zu der auch Dr. Rudolf Grothues, Geschäftsführer der Geografischen Kommission, Dr. Carola Bischoff, wissenschaftliche Redakteurin der Buchreihe, der Autor Christian Hübschen, der auch ehrenamtliches Mitglied der Geografischen Kommission ist, und Dr. Dirk F. Paßmann, Leiter des Aschendorff-Buchverlags, gehörten. Das Werk sei ein „modernes und hochwertiges Stadtporträt“, erklärte die Bürgermeisterin. Sie habe sich sehr über die Anfrage der Kommission gefreut, ein solches Buch erstellen zu wollen. Auch die Stadt habe eine vielfältige Verwendung im Blick, zum Beispiel als Präsent zu besonderen Anlässen.

Nachhaltiger als das Internet

Ein solches Buch, erklärte Carola Bischoff, sei nachhaltiger und präsenter als Informationen im Netz. Man könne es immer wieder zur Hand nehmen, Karten und Statistiken seien ein wertvoller Beitrag. Die „Wertigkeit“ betonte auch Dirk F. Paßmann. Vielleicht, so Rudolf Grothues, biete sich noch eine Zusammenfassung für die Schulen an.

Die Titelseite ist mit einem Luftbild gestaltet. Foto: Josef Thesing

Der LWL sei „ein Umlageverband“, der auf diesem Wege auch etwas in die Region zurückgebe, meinte Barbara Rüschoff-Parzinger abschließend.

Das Buch „Stadt Sendenhorst“ aus dem Aschendorff-Verlag (ISBN 978-3-402-14955-3) ist für 9,95 Euro im Buchhandel, bei der Stadt Sendenhorst und im Geschäft Thiele zu haben. Weitere Verkaufsstellen, auch in Albersloh, sind geplant. Wir werden darüber informieren.