Mond verdeckt15 Prozentder Sonne

Am Donnerstagmittag hat der Mond in Sendenhorst einen Teil der Sonne verdeckt. Der Sendenhorster Lothar Knittel hat das fotografiert.

So zeigte sich der Mond am Donnerstagmittag.

Übermäßig spektakulär war die partielle Sonnenfinsternis am Donnerstagmittag für die meisten Menschen wohl nicht. Für den Sendenhorster Hobbyastronom Lothar Knittel war sie natürlich dennoch etwas Besonderes, verfolgt er das Geschehen am Himmel bei klarer Sicht doch regelmäßig in seinem Garten. Dort, in seiner „Gartensternwarte“, hat er für diese Zeitung durch einen kleinen Refraktor – ein Linsenfernrohr – dieses Foto aufgenommen.

Deutlich wird, wie der Mond, der sich zwischen die Erde und die Sonne geschoben hat, einen Teil der Sonne verdeckt. Der Bedeckungsgrad der Sonne, erklärt Knittel, war überall unterschiedlich groß. Im Münsterland lag er bei etwa 15 Prozent, in München bei sechs und in Flensburg bei etwa 20 Prozent. Im Norden von Grönland gab es die bekannte ringförmige Sonnenfinsternis. Dort standen Sonne, Mond und Erde in exakt einer Linie. Die nächste partielle Sonnenfinsternis wird es im Oktober kommenden Jahres geben.