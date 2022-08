Mozart auf der Kegelbahn

Am 21. August macht das „Summerwinds“-Festival wieder in Sendenhorst Station. Das Trio Klavis“ ist mit der Pianistin Sabina Hasanova, der Geigerin Jenny Lippl und dem Saxofonisten Miha Ferk zu Gast. Auf dem Programm stehen besondere Werke von Mozart, Rachmaninow und Schulhoff.

„Trio Klavis“ konzertiert in der „Summerwinds“-Reihe

Beim „Summerwinds“-Konzert im Haus Siekmann ist am 21. August (Sonntag) um 17 Uhr das „Trio Klavis“ mit der Pianistin Sabina Hasanova, der Geigerin Jenny Lippl und dem Saxofonisten Miha Ferk zu Gast. Das ursprünglich angekündigte „Trio Krome-Koyama-Bors“ hat krankheitsbedingt absagen müssen, teilen die Veranstalter mit.

So wie 1786 Mozart mit seinem berühmten „Kegelstatt-Trio“ die Gattung des Klarinettentrios erfunden habe – die Klarinette war gerade neu, und Mozart liebte ihren Klang – sei das „Trio Klavis“ Pionier des „Saxofontrios“ in der Besetzung Klavier, Violine und Saxofon. „Das vielfach ausgezeichnete Ensemble spielt auswendig und mit vollem Körpereinsatz. Dabei sind die jungen Virtuosen, die aus Aserbaidschan, Österreich und Slowenien stammen und international konzertieren, hochmusikalisch und auf der Bühne toppräsent“, heißt es in der Ankündigung.

Trio für Klavier, Klarinette und Bratsche

Neben Mozarts Trio für Klavier, Klarinette und Bratsche KV 498, das dieser auf einer Kegelbahn geschrieben und im geselligen Kreis zur Unterhaltung aufgeführt haben soll, habe sich das „Trio Klavis“ den monumentalen ersten Satz aus Rachmaninows „Trio élégiaque“ zu eigen gemacht.

Das dritte Stück des Abends ist eins der noch seltenen Originalwerke für die Besetzung Klavier, Violine und Saxofon und nicht allein deshalb etwas Besonderes: Es ist die Erstaufführung des Jazz-Concertinos von Erwin Schulhoff. Anlass für die Weltpremiere ist die 80. Wiederkehr des Todestages des deutsch-böhmischen Komponisten, der im Internierungslager Wülzburg an Tuberkulose starb.

Recherchen im Museum

Das „Trio Klavis“ hat bei Recherchen zu verschollenen Originalstücken für seine Besetzung in Schulhoffs Werkkatalog im Nationalen Musikmuseum in Prag ein Jazz-Concertino entdeckt. Es entstand wahrscheinlich um 1931, trägt den Vermerk „unvollständig“ und wurde niemals aufgeführt. Miha Ferk, als Komponist und Arrangeur international erfolgreich und bestens mit dem damaligen – um 1931 – Idiom des großen Kollegen vertraut, rekonstruierte es in Schulhoffs höchst persönlichem, ausdrucksstark-musikantischem Stil.

Tickets gibt es zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, im Geschäft Hesselmann in Albersloh, bei „lebensecht“ in Sendenhorst, in allen ADticket- und Reservix-Verkaufsstellen und online über www.summerwinds.de. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alternativ können die Eintrittskarten dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.