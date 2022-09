Musik baut Brücke zwischen Welten

Die Musikgruppe Sistanagila will Brücken bauen: Fünf Musiker mit Wurzeln in Israel und dem Iran haben sich in Berlin zusammengeschlossen, um mit ihrer Musik ein Zeichen zu setzen. Am Sonntag (18. September) sind sie zu Gast in Sendenhorst.

Weil ihre Heimatstaaten verfeindet sind, haben sich fünf in Berlin lebende israelische und iranische Musiker zusammengetan und das Projekt „Sistanagila“ gegründet. Damit suchen sie den Dialog – und sie werden ihn am Sonntag (18. September) im Haus Siekmann fortsetzen.

Die Gruppe demonstriert diesen Dialog in „Sistanagila“, indem sie aufeinander zugeht, einander neugierig lauscht und miteinander spielt. Getragen von Jahrhunderte alter jüdischer und iranischer Musiktradition, begeben sich die Musiker auf eine Reise, die sie am Ende zu sich selber führt, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Reise, auf die sie das Sendenhorster Publikum gerne mitnehmen wollen.

Viele Einflüsse prägen ihre Musik

Die Musik der Gruppe verspricht laut Ankündigung ein besonderes Klangerlebnis. Denn sie bedient sich sowohl folkloristischer und religiöser Melodien aus Klezmer, sephardischer und traditionell persischer Musik als auch moderner und klassischer Kompositionen. Die unterschiedlichen Melodien und Motive, neu arrangiert mit Einflüssen von Flamenco und Jazz bis hin zu progressivem Metal, verschmelzen zu einer Musik, die etwas ganz Neues entstehen lässt und eine Brücke zwischen zwei Welten baut.

„Musik ist eine Universalsprache, der es gelingt, scheinbar Unüberbrückbares in einen spannenden Dialog zwischen Kulturen zu verwandeln und damit auch politisch ein Zeichen zu setzen, das klar macht: Alles geht anders, wenn man sich von etablierten Denkrastern löst und sich mit Herz und Überzeugung für Veränderung einsetzt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Mitglieder von „Sistanagila“ sind Yuval Halpern (Gesang und musikalische Leitung), Hemad Darabi (Gitarre), Jawad Salkhordeh (Tombak), Avi Albers Ben Chamo (Kontrabass) und der Saxofonist Omri Abramov.

Das Konzert beginnt am Sonntag (18. September) um 17 Uhr im Haus Siekmann. Karten zum Preis von 22 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in Sendenhorst bei der Buchhandlung Ebbeke und in Albersloh bei Hesselmann sowie beim Förderverein Haus Siekmann,

0 25 26 / 95 05 64. Reservierungen sind auch online möglich auf der Homepage von Haus Siekmann.